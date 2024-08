Shania und Davina Geiss erlebten Einbruch allein zu Hause

Diesen Moment werden Shania (20) und Davina Geiss (21) sicher so schnell nicht vergessen. Wie die Töchter von Carmen (59) und Robert Geiss (60) jetzt im Podcast "Die Geissens" erzählen, waren sie während eines Einbruchs in die Familienvilla in Saint-Tropez auf sich allein gestellt. Während Mama und Papa ausgingen, wollten die beiden einen Filmabend machen, als sie plötzlich hörten, wie sich die Wintergartentüren öffnen. "Auf einmal höre ich ein Geräusch draußen, als ob man irgendetwas aufknackt", schildert Davina. Wegen der runtergelassenen Jalousien konnten die Diebe aber nicht ganz ins Haus. Genug Zeit für die Schwestern, Mama Carmen anzurufen. Carmen erzählt: "Die Kinder hatten Angst! Drei maskierte Personen sind in den Wintergarten eingebrochen. [...] Ich sagte zu den Kindern: 'Ruft sofort die Polizei!'"

Die Polizei kam fast zeitgleich mit Carmen und Robert an der Villa an. Aber die Einbrecher waren mittlerweile geflohen – ohne etwas mitgehen lassen zu können. Die Überwachungskameras zeigten später drei maskierte Personen. Glück im Unglück: So einfach kann niemand in die Villa Geiss einsteigen, denn nach einem ersten Einbruchsversuch vor einigen Jahren traf Robert Vorkehrungen. Das Haus ist mit kugelsicheren Türen und einem stillen Alarm ausgestattet, der bei der Auslösung einen privaten Sicherheitsdienst alarmiert. "Wenn hinten bei uns die Tür zu ist, kommt da keiner rein. Es ist unmöglich. [...] Den Raum niemals verlassen. Dann kann nichts passieren", beruhigt Carmen ihre Töchter.

Die Geissens scheinen aktuell eine beängstigende Situation nach der anderen zu erleben. Im Mai überstanden auch Robert und Carmen eine dramatische Nacht, allerdings nicht in ihren eigenen vier Wänden, sondern in einem Hotel. Während einer Übernachtung in Berlin wurden die beiden TV-Stars durch den Feueralarm aus dem Schlaf gerissen. Was zunächst nach einem Fehlalarm aussah, entpuppte sich als ernst zu nehmende Lage. "Als dann die zweite Durchsage kam, sind wir raus in den Flur. Da haben wir gesehen, dass starker Rauch aus einem benachbarten Zimmer kam", erinnerte Robert sich im Bild-Interview. Später stellte sich heraus: Drei Männer sollen im Nachbarzimmer Feuer gelegt haben. Carmen und Robert kamen aber zum Glück ohne einen Kratzer davon.

Instagram / carmengeiss Shania Tyra Geiss, Carmen Geiss, Davina Shakira Geiss und Robert Geiss

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in New York

