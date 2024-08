So cool reagiert Glen Powell auf Vergleich mit Ryan Gosling

Im Moment zählt Glen Powell (35) zu den gefragtesten Schauspielern in Hollywood. So werden natürlich auch einige Produzenten auf ihn aufmerksam. Erst kürzlich verglich einer von ihnen den Star gegenüber The Wrap mit seinem Kollegen Ryan Gosling (43). Er behauptete, dass Glen attraktiver sei und sowohl Frauen als auch Männer im Kino ansprechen würde. Auf X reagierte der angepriesene Darsteller am Dienstag auf den Kommentar mit einer perfekten Anspielung auf Ryans gefeierten Auftritt als Ken in Barbie: "Gosling ist eine Legende. Ich bin nur Glen."

Glen punktet bei seinen Fans nicht nur mit seinen wertschätzenden Worten für Ryan. Wie sich herausstellt, ist der US-Amerikaner ziemlich bodenständig und möchte sich trotz seiner aufblühenden Karriere in der Filmbranche privat weiterbilden. In einem Interview mit Indiewire verkündete der 35-Jährige, dass er seinen College-Abschluss an der University of Texas nachholen wird. Glen betonte allerdings, dass er nicht oft vor Ort sei: "Ich werde nicht regelmäßig in einer Klasse mit anderen Studenten sitzen." Lediglich für Prüfungen schaue der Star auf dem Campus vorbei.

Seit seinem Durchbruch überzeugte Glen in den letzten Jahren mit Filmen wie "Twisters", "Anyone But You" und "Top Gun: Maverick". In letzterem spielte er an der Seite von Actionstar Tom Cruise (62). Mit seinem weltberühmten Schauspielkollegen habe er mittlerweile eine ganz besondere Freundschaft entwickelt. Im Gespräch mit E! News erinnerte er sich voller Stolz an die gemeinsamen Dreharbeiten: "Er ist ein großartiger Freund und ein großartiger Mentor, und es ist ein ganz besonderer Teil meines Lebens geworden."

Glen Powell, Schauspieler

Getty Images Glen Powell und Tom Cruise

