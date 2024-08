Zoe Kravitz vergleicht Hochzeitsplanung mit Regie führen

Zoe Kravitz (35) kann sich nicht entscheiden, was schwieriger ist: Die Planung ihrer Hochzeit mit Channing Tatum (44) oder die Produktion eines Films. Die Neu-Regisseurin, die erst vor wenigen Tagen die Premiere ihres Thrillers "Blink Twice" feierte, verriet im Interview mit People, beides sei für sie gleichermaßen herausfordernd. "Für die meisten Leute ist es wahrscheinlich ein Film, aber ich gehe alles mit der gleichen Besessenheit und Intensität an", erklärte sie lachend.

Die Schauspielerin führte zum ersten Mal Regie, schrieb das Drehbuch mit und produzierte den Film "Blink Twice" – eine Erfahrung, die sie sowohl kreativ als auch persönlich forderte. "Nach dem ersten Drehtag dachte ich nur: 'Oh, mein Gott. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich da eingelassen habe'", erinnerte sie sich. Der Schnittprozess zog sich lange hin, und Zoe musste immer wieder neu ansetzen, um den Film zum Laufen zu bringen. Während dieser stressigen Zeit war ihr Verlobter, der in dem Krimi die Hauptrolle spielt, am Set ihre größte Unterstützung. Dazu berichtete die "Big Little Lies"-Darstellerin in dem Gespräch: "Es gab gute und schlechte Tage, und er musste einfach sagen: 'Welche Version von Zoe willst du heute sein? Ist sie fröhlich, oder ist sie aufgelöst?‘" Zoe hoffe, Channing und sie könnten in Zukunft gemeinsam an weiteren Projekten arbeiten. "Kunst ist unsere Liebessprache", verriet sie in demselben Interview.

Erst vor Kurzem feierten die beiden Hollywood-Stars bei der Premiere von "Blink Twice" ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich. Die Romanze der beiden begann 2021 am Set genau dieses Filmes – zwei Jahre später folgte die Verlobung. Channing erzählte People im Juli, die gemeinsame Arbeit an dem Film habe ihre Bindung enorm gestärkt. "Wenn du darüber nachdenkst, ein Kind zu bekommen, oder wenn du darüber nachdenkst, zu heiraten, dann suche dir das schwierigste kreative Projekt mit deinem Partner", erklärte der Magic Mike-Star. Wann genau die Hochzeit stattfindet, wollte jedoch bisher noch keiner der beiden verraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Ackie und Zoe Kravitz im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Zoes Einstellung zur Hochzeitsplanung? Ich verstehe das total, das ist eine sehr stressige Zeit für eine Braut. Das ist schon ein wenig übertrieben – eine Hochzeit zu planen ist doch kein Vollzeitjob. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de