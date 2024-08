John Legend zeigt neues Tattoo für seine zwei jüngsten Kids

John Legend (45) und Chrissy Teigen (38) haben vier Kinder. Die Namen von Luna (8), Miles (6) und seiner Ehefrau Chrissy trägt der "All of Me"-Interpret bereits als Tattoo auf seiner Haut. In einem Beitrag auf Instagram präsentiert John nun ein neues Kunstwerk, mit dem er seine beiden Nesthäkchen Esti (1) und Wren (1) auf seinem Körper verewigt hat. "Ich habe nicht viel Tinte auf meinem Körper. Mein erstes Tattoo war 'chrissylunamiles' in einer dezenten Kursivschrift [...] auf meinem rechten Arm, um meine immer größer werdende Familie zu ehren", schreibt der R&B-Sänger in der Bildunterschrift und ergänzt: "Ich habe meinen Tätowierer gebeten, das mit meinen beiden kleinsten Babys zu wiederholen. Ich präsentiere 'chrissyestiwren' für den linken Arm."

Die Follower des "Beauty and the Beast"-Interpreten scheinen von der süßen Liebeserklärung an seine Familie hin und weg zu sein. Kleine Komplimente wie "Bezaubernd" oder "Das ist so wundervoll" füllen die Kommentarspalte. Ein Nutzer bemerkt, dass es Chrissys Name bereits zum zweiten Mal unter Johns Haut geschafft hat: "Ich finde es toll, dass du Chrissy bei beiden dabei hast – du konntest die Kleinen wohl nicht allein lassen." Auch dem Model selbst ist die liebevolle Geste ihres Mannes nicht entgangen. "Warte, zwei Chrissys!", lauten die gerührten Worte der 38-Jährigen unter Johns Foto.

Neben den Namen von Chrissy und seinen Kindern zieren den Unterarm des "Conversations in the Dark"-Sängers außerdem drei Blumen. Der Entwurf der Tätowierung stammt von seiner damals fünfjährigen Tochter Luna, was John stolz auf der Social-Media-Plattform verkündete. Für die Kleine war es bereits das zweite Mal, dass sich ein Elternteil eine ihrer Zeichnungen tätowieren lässt. So trägt Mama Chrissy Lunas Zeichnung eines kleinen Schmetterlings auf ihrer Haut.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Wren und Esti

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seiner Tochter Luna im April 2024

