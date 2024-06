So emotional nahm Anna Cardwells Familie Abschied von ihr

Anna Cardwell (✝29) verstarb im Dezember vergangenen Jahres nach ihrem Kampf gegen den Krebs. In der neuen Folge der TV-Show "Mama June: Family Crisis" befindet sich die Familie rund um June Shannon (44) gerade kurz vor dem Tod des geliebten Familienmitglieds. Die Krankenschwester hat Mama June bereits mitgeteilt, dass sich Annas Zustand verschlechtert hat und der Zeitpunkt ihres Todes jederzeit kommen könnte. "Ich merke, dass sich etwas verändert, deshalb ist das Hospiz hier", meint auch June unter Tränen in der Folge. Daraufhin trommelt das Familienoberhaupt auch die übrigen Verwandten und Freunde zusammen, um Abschied von Anna "Chickadee" zu nehmen.

Annas Kinder, ihr Ehemann und auch ihr Vater und ihre Oma kommen, um ihr auf Wiedersehen zu sagen. Selbst ihre Schwester Honey Boo Boo (18) kommt mit dem Flugzeug an, um an Annas Sterbebett zu kommen. In einem emotionalen Video erzählt Alana, wie Honey Boo Boo mit richtigem Namen heißt, von ihrem letzten Gespräch mit ihrer Schwester: "Anna sagte zu mir, dass sie stolz auf mich sei, als ich ihr erzählte, dass ich mein erstes Semester am College abgeschlossen hatte. Es war verrückt, weil ich wollte, dass Anna meinen College-Abschluss miterleben kann, und jetzt wird nicht einmal das passieren." Schließlich verstarb Anna dann umgeben von ihrer Familie am 9. Dezember 2023.

Vier Monate nach Annas Tod gab Mama June gegenüber Entertainment Tonight ein Update, wie es ihren hinterbliebenen Töchtern Kylee und Kaitlyn geht. "Ich kann nicht für Kylee sprechen, weil wir sie seit der Beerdigung nicht mehr gesehen haben, aber Kaitlyn macht sich großartig", versicherte die 44-Jährige. Sie sei sich sicher, dass die Kinder aber auch ziemlich unter dem Verlust der Mutter leiden und "schlechte Tage" haben.

