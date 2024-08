Mobbing bei "Are You The One?"-VIP? Jetzt äußert sich Laura

Laura Maria Lettgen ist Teil der diesjährigen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel – und eckte dort bereits mit einigen Teilnehmerinnen ordentlich an. Besonders mit Dana Feist scheint sie sich nicht zu verstehen: Sie warf der Soldatin vor, nicht als Single nach Thailand gekommen zu sein. Die Fans der Reality-TV-Show stellen Lauras Verhalten nun mit Mobbing gleich. Doch was sagt die TV-Bekanntheit dazu? "Ich habe nur immer wieder einen wunden Punkt angesprochen, da ich allen klarmachen wollte, dass wir angelogen werden", betonte sie im Gespräch mit Promiflash. Zudem seien sie und die Kandidatinnen Linda (23) und Nadja "viel härter beschimpft" worden, jedoch hätten sie sich "nicht in die Opferrolle begeben".

Ihrer Meinung nach habe es sich also nicht um Mobbing gehandelt – sonst hätte entweder die Produktion oder Moderatorin Sophia Thomalla (34) eingegriffen. Außerdem glaube sie, dass Dana "Tränen der Verzweiflung" geweint habe, und nicht, weil sie ihr etwas Böses an den Kopf geworfen hat. "Weil sie wusste, dass sie einen Fehler gemacht hatte, diesen aber nicht eingestehen wollte", meinte Laura gegenüber Promiflash und ergänzte: "Sie hat wohl nie damit gerechnet, dass so viele Teilnehmer Bescheid wissen und dass ich es nicht einfach hinnehmen und abnicken würde, dass sie mich, alle Teilnehmer, Zuschauer und die Produktion hinters Licht führen möchte."

Die Zuschauer stellen sich jedoch eher auf die Seite der 27-Jährigen – und sind der Meinung, Laura und die anderen Girls seien neidisch auf die Love Island-Bekanntheit. "Wenigstens sieht Dana im TV und auf Instagram gleich aus, das kann man von Laura nicht behaupten. Ich glaube, das frustriert sie auch ein wenig", schrieb beispielsweise ein Nutzer auf Instagram, während ein anderer anmerkte: "Dana ist einfach eine zehn von zehn. Die Eifersucht der anderen ist amüsant".

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Lauras Verhalten bei "Are You The One?"-VIP? Ich finde auch, dass es an Mobbing grenzt. Ich halte die Lästereien für ganz normale Streitigkeiten zwischen Frauen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de