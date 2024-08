Nach "Are You The One?"-Zoff: Linda und Marc-Robin gehen ran

Die Are You The One? – Reality Stars in Love-Liaison zwischen Linda Braunberger (23) und Marc-Robin Wenz ist eine wahre Berg- und Talfahrt. In der vergangenen Doppelfolge warf die ehemalige GNTM-Kandidatin dem Temptation Island-Teilnehmer noch vor, nur durch einen Seitensprung zu Berühmtheit gekommen zu sein. Nun scheint sich das Blatt allerdings gewendet zu haben – denn auf einmal kommen Marc-Robin und Linda sich ganz nah. In der Nacht liegen die beiden nebeneinander und unter der Decke geht es heiß her, offenbar inklusive Verwöhnprogramm an empfindlicheren Stellen. Auch geknutscht wird reichlich. Dabei hatte Linda nur wenige Minuten zuvor Lukas Baltruschat (30) bezirzt.

Für Marc-Robin ist die Situation eindeutig. "Ich sage dir ganz ehrlich. Einem Marc-Robin zu widerstehen... Wenn man sich mal auf mich einlässt, dann mache ich es den Frauen auch schwer", ist der Karlsruher im Interview überzeugt. Linda scheint da weniger enthusiastisch zu sein – denn auch Lukas entspricht offenbar ihrem Beuteschema. "Ich finde Marc-Robin und Lukas attraktiv auf irgendeine Art und Weise. [...] Aber das ist nicht das, was mich so richtig umhaut", meint das Model und erklärt weiter: "Es ist ja auch lustig und es macht auch alles Spaß, aber es jetzt nichts, bei dem ich sage: 'Boah, den will ich unbedingt krass näher kennenlernen, oder so?'"

Zuvor war die Stimmung zwischen Marc-Robin und Linda eher angespannt. Bei einem Spiel schätzte der Realitystar, dass die 23-Jährigen aufgrund von Unerfahrenheit am wenigsten Erfolg haben wird. Etwas, das Linda natürlich gar nicht witzig fand. Sie zögerte nicht zurückzuschießen. "Du musstest hundertmal fremdbumsen, bis du es hierher geschafft hast", feuerte sie Marc-Robin entgegen. Doch sie sah ein, zu weit gegangen zu sein und entschuldigte sich. Für Marc-Robin war das absolut ehrlich, wie er gegenüber Promiflash betont: "Ich habe Linda die Entschuldigung abgekauft, sonst hätte ich ihr nicht verziehen."

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Marc-Robin Wenz im Juli 2024

Anzeige Anzeige

RTL Linda Voilet, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Linda und Marc-Robin Potenzial haben? Nein, sie passen überhaupt nicht zusammen. Ja, da knistert es so sehr! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de