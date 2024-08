Coupleontour-Nessi fühlt sich als Mama manchmal überfordert

Nessi (27) und Ina (28), besser bekannt als Coupleontour, sind stolze Eltern ihrer zweijährigen Tochter Olivia Rose. Auf ihrem Instagram-Kanal gibt Nessi nun zu, dass ihr das Leben als Mutter manchmal alles andere als leichtfällt. "Ich habe das Gefühl, ich muss jeden Tag funktionieren. Und mir fehlt manchmal die Luft zum Atmen und zum Ich-Sein", schreibt die Influencerin in ihrem Statement und stellt klar: "Auch wenn wir unsere Kinder über alles lieben und sie das Größte und Schönste sind, gibt es manchmal Momente, die überfordern."

Viele Mütter scheinen sich in Nessis Zeilen selbst wiederzuerkennen und teilen ermutigende Worte unter dem Beitrag. Mit Kommentaren wie "Endlich sagt es mal jemand und redet nicht alles schön!" oder "Das nennt man Stärke, Nessi!", drücken zahlreiche Follower ihr Verständnis für die Gefühlslage der 27-Jährigen aus. "Du bist so eine tolle Mama. Alle Mamas kommen an ihre Grenzen. Manchmal fühlt man sich schwach. Aber wir Mamas sind stärker, als wir manchmal selber glauben", betont ein Fan und stellt wie Hunderte andere mit seiner Aussage klar, dass es völlig normal ist, die eigene Leistung als Elternteil zu hinterfragen.

Die Zeit nach Olivias Geburt war eine große Herausforderung für die beiden Influencerinnen. Während die schwangere Nessi in den Wehen lag, erlitt ihre Partnerin Ina einen schweren Schlaganfall. In einer Folge von "deep und deutlich" sprachen die beiden über die schwere Zeit nach Olivias Geburt. "Nach elf Monaten ist Ina aus dem Krankenhaus gekommen, da musste sie die Kleine erst mal kennenlernen", berichtete Nessi und offenbarte: "Das war die Phase, in der wir uns wiederfinden mussten. Wir hatten auch eine Paartherapie. Auch wenn wir sagen, wir sind stark." Auch ihre Ehefrau hatte mit der damaligen Situation stark zu kämpfen. "Man lebt halt aneinander vorbei. Jeder hatte sein Leben. Ich war in diesem 'Gefängnis' und musste meinen eigenen Kampf führen", erklärte Ina.

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Coupleontour-Vanessa mit ihrer Tochter Olivia

Anzeige Anzeige

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Nessis ehrliches Statement? Richtig so, immerhin geht es vielen Müttern ähnlich! Na ja, ich finde, das muss nicht unbedingt öffentlich geteilt werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de