Dementiert Barry Keoghan hier Trennungsgerüchte um Sabrina?

In den vergangenen Wochen häuften sich die Spekulationen, dass sich Barry Keoghan (31) und Sabrina Carpenter (25) getrennt hätten. Doch einem neusten Post zufolge scheint die Romanze zwischen dem Schauspieler und der Sängerin weiterhin zu blühen. Im Zuge ihres neuen Musikvideos zu dem Song "Taste" postete der offizielle Bratz-Instagram-Account eine Puppenversion von Sabrina und Jenna Ortega (21), die ebenfalls in dem Clip zu sehen ist. "Kann ich eine haben?", kommentierte daraufhin Barry scherzhaft und deutete damit anscheinend an, dass zwischen ihm und Sabrina alles in bester Ordnung ist.

Trotz dieses vermeintlichen öffentlichen Liebesbeweises gab es jüngst Berichte, die das Gegenteil behaupteten: Medien zufolge sei die Beziehung der beiden ein ständiges "Hin und Her". Ein Insider verriet zudem The Sun, dass Barrys Trink- und Partyverhalten ein großes Streitthema bei ihm und der "Please Please Please"-Interpretin sei. "Barry benimmt sich wie ein Idiot, wenn er betrunken ist und Sabrina wurde zunehmend frustriert", erklärte der Informant und fügte hinzu: "Er war schon immer ein Partylöwe und Sabrina hatte die Nase voll von seinen Mätzchen. Sie ist in den Charts ganz oben und stellt sich selbst in den Vordergrund, während sie sich auf ihre Tournee im nächsten Monat vorbereitet."

Abseits ihrer Beziehung läuft es beruflich für beide hingegen gut: Netflix hat gerade erst verkündet, dass Barry Teil des Casts des Peaky Blinders-Films ist. "Barry Keoghan hat sich neben den bereits angekündigten Cillian Murphy (48) und Rebecca Ferguson (38) der Besetzung des kommenden 'Peaky Blinders'-Films angeschlossen!", hieß es in einem Statement auf Instagram. Sabrina hingegen bereitet sich auf ihre bevorstehende Tour vor, während ihre Singles weiterhin die Charts erobern.

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

