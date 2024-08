Erfolg und Verlust: Al Pacino dankt seiner verstorbenen Mama

Al Pacino (84) etablierte sich im Laufe seiner Karriere zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Diesen Erfolg schreibt der "Der Pate"-Star seiner Mutter Rose zu, die an einer Überdosis verstarb, als er 22 Jahre alt war – und das, obwohl sie überhaupt nicht wollte, dass er Schauspieler wird. "Mir wird klar, dass ich nur wegen meiner Mutter noch hier bin. Natürlich ist sie diejenige, der ich zu danken habe. Sie ist diejenige, die mich von einem Weg abbrachte, der zu Kriminalität und Gewalt führte, zu Heroin. [...] Ich stand zwar nicht unter strenger Beobachtung, aber meine Mutter achtete darauf, wo ich war", erinnert sich der Filmstar in seiner neuen Autobiografie "Sonny Boy: A Memoir" zurück. Rose' Liebe zu Filmen habe ihm den Weg in diese Welt geebnet. Ihre regelmäßigen Kinobesuche in seiner Kindheit hätten Als Leidenschaft für die Schauspielerei entfacht. Als er später den Wunsch äußerte, selbst Schauspieler zu werden, gerieten die beiden allerdings aneinander. Das führte dazu, dass Al das Elternhaus verließ und sich der High School of Performing Arts anschloss.

Wie das Buch offenbart, hatte Al eine schwierige Kindheit, die geprägt war von Verlust und Trauer. Seine Mutter habe mit schwerwiegenden psychischen Nöten zu kämpfen gehabt, von denen er als kleiner Junge jedoch zuerst nichts mitbekommen habe. "Ich wusste nicht, dass meine Mutter Probleme hatte, bis zu dem Tag, an dem ich sechs Jahre alt war und mich darauf vorbereitete, rauszugehen und zu spielen. Ich saß auf einem Stuhl in der Küche, während meine Mutter mir die Schuhe zuband und mir einen Pullover anzog, und ich bemerkte, dass sie weinte", führt der 84-Jährige aus. Nachdem er sie gefragt hatte, was los sei, habe Rose ihn mit Küssen übersäht und ihn fest umarmt. Im Anschlus habe er draußen gespielt und plötzlich einen Tumult in der Nähe bemerkt: "Vor dem Haus stand ein Krankenwagen, und dort kam meine Mutter auf einer Bahre aus der Haustür. Sie hatte einen Selbstmordversuch unternommen."

Rose überlebte den Selbstmordversuch, verstarb letztendlich aber, als der Oscarpreisträger 22 Jahre alt war. Dass die Todesursache tatsächlich eine Überdosis war, bezweifle er allerdings, wie er in seinen Memoiren erklärt, da sie keinen Abschiedsbrief geschrieben habe. Zu alledem wuchs Al ohne seinen Vater auf. Nachdem dieser sich von Rose getrennt hatte, verließ er die Familie, Al war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Jahre alt. Mittlerweile ist die Hollywood-Größe selbst Vater. Erst im Juli 2023 erblickte sein viertes Kind das Licht der Welt. In seiner Rolle als Papa mache sich Al im Alter von 84 Jahren "großartig", wie seine Partnerin Noor Alfallah bei TMZ schwärmte.

Al Pacino bei den Oscars 2020

Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah

