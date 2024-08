Ist Georgina Fleur die krasseste Kandidatin im Dschungel?

Im Allstars-Dschungelcamp kämpfen nur noch sechs verbliebene Kandidaten um die heiß begehrte Dschungelkrone. Doch wer kann sich den Thron unter den Nagel reißen? Für die Reality-TV-Bekanntheit Michelle Monballijn steht bereits jetzt fest: "Für mich ist Georgina (34) die Gewinnerin!" Gegenüber Promiflash erklärt die einstige Sommerhaus-Kandidatin: "Georgina ist echt krass! Also sie eckt zwar auch an, aber sie kriegt sich immer wieder ein und sie ist so direkt." Als Zuschauerin habe sich Michelle von dem ehemaligen Bachelor-Girl bestens unterhalten gefühlt.

Und tatsächlich: Georgina erfüllt ziemlich viele Anforderungen für die Favoritenrolle. In zahlreichen Dschungelprüfungen bewies die 34-Jährige nicht nur viel Mut, sondern auch Können. In einer Challenge musste sie beispielsweise in einem Müllcontainer inklusive Fröschen, Kampfameisen und Kakerlaken nach Sternen suchen. Doch der Abfall und die Tierchen konnten ihr nichts anhaben: Die Influencerin blieb cool und brachte sechs Sterne mit nach Hause. Auch bei ihrer Prüfung in einem Labyrinth sorgte sie für ein üppiges Abendessen im Camp. Obwohl sie eigentlich gemeinsam mit Kader Loth (51) und Sarah Knappik (37) zur Challenge angetreten war, erkämpfte sie ganz alleine fünf Sterne für die Gruppe.

Nicht nur in den Prüfungen, sondern auch im Umgang mit ihren Mitcampern bewies Georgina Widerstandsfähigkeit. Während sich die gesamte Gruppe gegen Giulia Siegel (49) stellte, blieb sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin treu und hielt als einzige zu der DJane. Auch in zahlreichen Streitereien ließ sich Georgina nicht einschüchtern. Immer wieder gab sie lautstark ihre Meinung kund – trotz heftigem Gegenwind.

Anzeige Anzeige

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, Georgina ist die krasseste Kandidatin im Allstars-Dschungelcamp? Nein. Sie schläft doch nur... Ja. Sie ist für mich definitiv Anwärterin auf den Dschungelthron. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de