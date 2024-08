Profit in Millionenhöhe: Wird Oasis-Reunion-Tour verfilmt?

Noel (57) und Liam Gallagher (51) haben ihre langjährige Fehde beendet und eine Reunion ihrer Band Oasis bekanntgegeben. Das Comeback der britischen Kultband wird mit der "Oasis Live '25"-Tour gefeiert, die am 4. Juli 2025 im Cardiff Principality Stadium starten soll. Wie ein Insider gegenüber Mirror berichtete, gibt es Hinweise darauf, dass das Duo seine Einnahmen noch weiter erhöhen könnte – denn Apple, Netflix und Prime Video sind offenbar in einen Bieterkrieg um die Rechte an einer Dokumentation über die Wiedervereinigung verwickelt.

Berichten zufolge sind die genannten Produktionsfirmen bereit, Millionen in den Streifen zu investieren. Viele sind sich sicher, dass der Film zu einem weltweiten Hit werden könnte und ihre Wiedervereinigung Geschichte schreiben wird. "Die Oasis-Wiedervereinigung ist die größte Story in der Musikgeschichte der letzten Jahre", so die Quelle weiter. Ob die Gallaghers tatsächlich zustimmen, ihre Comeback-Tour von Kameras begleiten zu lassen, bleibt allerdings abzuwarten. Derzeit konzentrieren sich die Brüder nämlich vor allem auf ihre gemeinsame Musik.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Dokumentation über Oasis großes Interesse weckt: Bereits im Jahr 2016 trugen die Brüder separat zu dem Erfolgsfilm "Oasis: Supersonic" bei, der von Mat Whitecross inszeniert wurde. An den Kinokassen spielte der Streifen satte 1,3 Millionen Euro ein. Während die bevorstehende Tour einen geschätzten Wert von umgerechnet 475 Millionen Euro hat und sogar Taylor Swifts (34) "Eras World Tour" übertreffen könnte, bleibt der Ausgang des Bieterkampfes um die Filmrechte noch ungewiss. Fest steht jedoch, dass die Wiedervereinigung der Gallaghers für reichlich Gesprächsstoff sorgt und die Fans der britischen Band gespannt auf das Spektakel warten.

Getty Images Noel und Liam Gallagher

Getty Images Taylor Swift im August 2024

