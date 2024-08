Sarah Jessica Parker dreht farbenfroh "And Just Like That"

Sarah Jessica Parker (59) zog alle Blicke auf sich, als sie am Mittwoch wieder für die Serie And Just Like That in New York City drehte: Die Schauspielerin trug einen auffälligen violetten Maxirock und eine bunte, durchsichtige Bluse, die ihre darunterliegende Unterwäsche zur Schau stellte. In der Szene stand sie in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw vor einer Bäckerei und telefonierte, während ihre blonden Wellen zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Ihr Outfit kombinierte Sarah mit farbenfrohen Riemchensandalen, die den Look perfekt abrundeten.

Die aktuellen Aufnahmen gehören zur dritten Staffel von "And Just Like That", dem Sequel der beliebten Fernsehserie Sex and the City. Die erste Staffel der Fortsetzung feierte im Dezember 2021 bei HBO Max Premiere, gefolgt von der zweiten Staffel im Jahr 2022. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel laufen derzeit auf Hochtouren – die Veröffentlichung ist für das kommende Jahr geplant. Ein konkretes Erscheinungsdatum für die Fortsetzung ist allerdings noch nicht bekannt.

Die 59-Jährige hatte kürzlich auch Szenen mit John Corbett gedreht, der den Charakter Aidan Shaw spielt. Die Beziehung zwischen Carrie und Aidan war schon immer von Höhen und Tiefen geprägt – insbesondere nach der Affäre zwischen ihr und Mr. Big. In der zweiten Staffel hat sich Carrie von Aidan getrennt, was Raum für neue potenzielle Romanzen lässt...

Anzeige Anzeige

MEGA Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige Anzeige

MEGA Sarah Jessica Parker und John Colbert in "And Just Like That"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Sarahs Look am "And Just Like That"-Set? Sie sieht umwerfend aus! Na ja, mir ist das etwas zu bunt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de