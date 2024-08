Schlimmer Haarausfall: So sah Julian Claßen vor der OP aus

Julian Claßen (31) hat sich einen kleinen Traum erfüllt und sich beim Beauty-Doc unters Messer gelegt. Da der Influencer seit geraumer Zeit mit extremem Haarrückgang zu kämpfen hatte, unterzog er sich einer Haartransplantation. In einem Instagram-Video zeigt er seinen Fans nun ganz ehrlich, wie er vorher ausgesehen hatte, wenn das Haar ungestylt war. "Es ist mir unglaublich unangenehm, euch das einzublenden und überhaupt zu zeigen", erklärt der Ex von Bianca Heinicke (31) zu einem Foto seines Kopfes, auf dem lichtes Haar und freiliegende Geheimratsecken zu sehen sind. Er habe seine Frisur "immer gefixt", "nach vorne gemacht", das Haar sogar länger wachsen lassen "und das kaschiert und das versteckt", gesteht Julian.

Nach der Haartransplantation ist all das wohl nicht mehr nötig. Zu seinem Vorher-Bild zeigt er seinen Fans auch gleich, wie das bisherige Ergebnis ausschaut. So befindet sich an den vorher kahlen Stellen nun ein dunkler, ausgefüllter Schatten. Seinen Haaransatz habe er um 1,8 Zentimeter tiefer setzen lassen, erklärt Julian. Noch ist das Endergebnis selbstverständlich nicht erreicht – die Haare werden voraussichtlich erst einmal ausfallen, bis sie dann in drei Monaten "richtig voll, neu wachsen". Doch schon jetzt ist der 31-Jährige "super, superhappy", wie er neben seinem Beitrag betont.

Und wie sieht es mit der Schmerzhaftigkeit aus? Der Social-Media-Star meldete sich bereits kurz nach dem Eingriff bei seinen Fans und gab Entwarnung: "Das tut auf jeden Fall nicht weh, das ist alles in Ordnung." Zuvor habe er sich deswegen ziemlich verrückt gemacht, was letztendlich aber gar nicht nötig sei. Vor allem das Implantieren der Haare, die ihm zuvor am Hinterkopf entnommen wurden, habe er gar nicht gespürt.

Instagram / julienco_ Der Kopf von Julian Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

Hättet ihr gedacht, dass Julians Haare auf dem Kopf vorher so ausgesehen hatten?



