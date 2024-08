So steht Eric zu Lästereien der Allstars-Dschungel-Mädels

In der vergangenen Allstars-Dschungelcamp-Folge lästerten Elena Miras (32) und Daniela Büchner (46) heftig über ihren Mitkandidaten Eric Stehfest (35). Promiflash hat nach seinem Exit nachgefragt: Wie steht der ehemalige GZSZ-Darsteller zu den Lästerattacken? "Ich habe eine ziemliche Menschenkenntnis und es gab viele wunderbare Momente – sowohl mit Danni als auch mit Elena – in denen ich gelernt habe, wie die beiden wirklich sind", räumt Eric ein. Er wisse, dass in dieser Situation "etwas anderes" aus ihnen gesprochen habe: "Ich glaube, diese Panik, dort drinnen zu sein und keine Chance gegen diese Männer zu haben, die war echt. Und ich glaube, diese Panik hat so eine Spirale in den Köpfen ausgelöst. [...] Ich glaube, das war einfach nur eine Angst- und Panikhandlung."

Böse scheint der 35-Jährige seinen ehemaligen Campmitbewohnerinnen aber nicht zu sein, wie er im Verlauf der Promiflash-Interviews weiter deutlich macht. "Ich verspüre keinen Groll", betont der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und fügt dem hinzu: "Sie müssen sich in keiner Weise rechtfertigen. [...] Das ist eine absolute Extremsituation für alle gewesen." Eric hätte in Südafrika gespürt, dass Danni und Elena "tolle Menschen" seien und für sich und ihre Liebsten kämpfen wollten.

Zwischen waghalsigen Challenges und Reis und Bohnen eskalierte es im Dschungel hin und wieder mal zwischen den Campbewohnern. Das machte dem Mann von Edith Stehfest durchaus zu schaffen, wie er im Promiflash-Interview ebenfalls verrät: "Das hat mich schon sehr belastet in dem Sinne, dass ich einen sehr extremen Gerechtigkeitssinn in mir trage." Die andauernden Konflikte zwischen den Dschungellegenden wirkten sich auch auf sein ADHS aus, wie Eric weiter ausführt: "Das war halt schwierig, weil die von heute auf morgen sich so gedreht haben in der Meinung zu jemand anderem und wer mit wem und das und das... Das hat schon sehr geschlaucht."

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Knappik, Elena Miras und Danni Büchner im Dschungel

Anzeige Anzeige

RTL Eric Stehfest, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Erics Haltung gegenüber Elena und Danni? Sehr bewundernswert! Also ich wäre an seiner Stelle sauer gewesen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de