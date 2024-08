Wieder die Alte? Fans sind genervt von Dschungelcamp-Sarah

So schnell macht man sich unbeliebt! Im Allstars-Dschungelcamp geraten die beiden Teilnehmer der Show Sarah Knappik (37) und Gigi Birofio (25) bei der Schatzsuche aneinander: Als Gigi seine Mitstreiterin während der Prüfung mit Schlamm bespritzt und ihre Haare dreckig macht, rastet diese komplett aus. Die Fans der Sendung haben für ihre Reaktion aber so gar kein Verständnis! So beschweren sich Nutzer auf X über ihr Verhalten. Einer der User regt sich auf und meint: "Nicht mal Rapunzel hätte sich so angestellt!" Ein weiterer aufgebrachter Zuschauer schreibt: "Das ist doch die Sarah, die wir kennen!"

Nachdem Sarah von Gigi bei der Schatzsuche mit Schlamm bespritzt wurde, beleidigt sie ihn und meint: "Bruder, du bist der ekelhafteste Typ der Welt." Genervt kehren sie ins Camp zu den anderen Promis zurück. Dort stichelt der frustrierte Realitystar gegen Sarah weiter: "Jemand, der Angst hat, dass seine Haare dreckig werden, hat hier nichts zu suchen!" Diesen Vorwurf lässt das Model nicht auf sich sitzen und kontert: "Die Kinder im Kindergarten von meiner Tochter sind reifer als er."

Für Gigi ist diese Auseinandersetzung jedoch nicht die erste hochemotionale Situation im Camp. Nachdem an Tag 14 Elena Miras (32) ihre Dschungelprüfung abgebrochen hatte und somit das Camp verlassen musste, hatte ihr Dschungel-Buddy Gigi große Schwierigkeiten damit. Er stotterte unter Tränen im Dschungeltelefon: "Ich weiß nicht, was ich denken soll, ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Keine Ahnung."

RTL Sarah Knappik und Luigi Birofio, Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

