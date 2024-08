Zog Laura Maria eine Maske bei "Are You The One?"-VIP auf?

Laura Maria Lettgen ist eine der auserwählten Promis, die bei Are You The One – Reality Stars in Love zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Aber wie authentisch ist die Beauty? Das plaudert sie jetzt im Promiflash-Interview aus. "Ich glaube, es ist für viele ein Schock, dass ich nicht mehr die liebe Laura bin, die alles mit sich machen lässt", behauptet die Influencerin und betont: "Ich habe mich verändert, und das sieht man auch in der Show – ich bin genauso, wie ich auch im echten Leben bin."

Während der Dreharbeiten lief es nicht immer nur harmonisch zwischen den Teilnehmern ab – sondern kriselte auch oft. Im Interview mit Promiflash erinnert sich Laura Maria: "Wenn ich an die ersten Tage zurückdenke, war ich dort, um Spaß zu haben und meinen Hot-Girl-Summer zu genießen." Dies änderte sich jedoch schnell: "Dass ich so offen gegenüber den Männern war, geflirtet habe und meinen Spaß mit ihnen hatte, führte dazu, dass sich viele von mir angezogen fühlten – doch genau das war einigen Frauen von Anfang an ein Dorn im Auge." Aus diesem Grund habe sich die Blondine nicht zurückgehalten – auch was Streit anbelangte: "Da ich heute eine andere Frau bin als damals, war mir klar, dass ich das nicht einfach so hinnehmen würde – also habe ich einen oder zwei Gänge höher geschaltet und allen die Stirn geboten."

Vor allem zwischen Laura Maria und Dana Feist gab es während des Formats mächtig Zoff. Grund dafür war eine angebliche heimliche Beziehung von letzterer Schönheit. Diese ließ die Behauptungen ihrer Mitstreiterin aber nicht auf sich sitzen: Dana warf Laura Maria vor, dass sie das Gerücht sicherlich von ihrem Ex-Freund Luigi Birofio (25) gehört habe, mit dem sie bestimmt anbandele. "Dein Ex-Freund? Nein, mit dem hatte ich noch nichts, aber das kommt auch noch", wetterte die Medienpersönlichkeit daraufhin und befeuerte somit einen weiteren Streit.

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Gigi Birofio

Wie findet ihr Laura Marias Einstellung, dass sie sich nicht mehr alles gefallen lässt?



