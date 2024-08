Amy Dowdens Krankheiten: Ihre Schwester fühlt sich schuldig

Die Profitänzerin Amy Dowden (34) leidet seit ihrer Kindheit an der Darmerkrankung Morbus Crohn. Im vergangenen Jahr wurde sie mit einer weiteren schockierenden Diagnose konfrontiert: Brustkrebs im dritten Stadium. Im Interview mit The Sunday Times gab ihre Zwillingsschwester Rebecca nun zu, dass sie es nicht verstehen könne, warum Amy so sehr leiden musste, während sie das Glück hatte, von den gesundheitlichen Problemen ihrer Schwester verschont zu bleiben. "Es ist schwer, als Zwilling keine Schuldgefühle zu haben. Ich habe ein sorgloses Leben geführt. Ich habe all die Dinge getan, die man als Teenager tun sollte – meinen ersten Mädchenurlaub, die Universität besuchen, reisen – aber wegen Morbus Crohn konnte Amy diese Dinge nie tun", schildert die 34-Jährige wehmütig.

"Als sie letztes Jahr ihre Krebsdiagnose erhielt, hätte ich alles getan, um ihr den Schmerz zu nehmen. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn, dass wir uns eine Gebärmutter geteilt haben und sie trotzdem so viel mitmachen musste", erklärt Rebecca daraufhin. Der Britin zufolge soll es auch keine Tabu-Themen zwischen ihr und ihrer Schwester geben – in einem Punkt sei sie allerdings behutsam geworden. Rebecca, die einem Job als Hebamme nachgeht, schildert, dass sie vorsichtig sei, welche Aspekte sie aus ihrem Berufsleben mit Amy teilt. Diese kann durch den Krebs nämlich nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. "Es gibt fast nichts, worüber wir uns nicht austauschen, aber als Hebamme bin ich vorsichtig damit, wie viel ich über meine Arbeit spreche, weil ich mir bewusst bin, dass Amy nach der Krebsbehandlung ihre Fruchtbarkeitsreise noch vor sich hat", schildert die 34-Jährige einfühlsam.

Doch nicht nur auf Rebecca kann Amy sich in diesen schweren Zeiten verlassen. Auch ihr Ehemann Benjamin Jones ist ihr eine große Stütze im Kampf gegen den Krebs. Die Profitänzerin erhielt ihre Diagnose nur einen Tag, nachdem sie und ihr Liebster von ihrer Hochzeitsreise nach Hause kamen. Vergangenes Jahr dokumentierte die 34-Jährige auf Instagram ihren letzten Krankenhaustermin vor Weihnachten. Benjamin begleitete sie dabei und stand ihr wie immer unterstützend zur Seite. "Die letzte Spritze vor Weihnachten, dann kommen wir in Weihnachtsstimmung und gehen mit unseren lieben Tanzlehrern aus", kommentierte sie zu einem Selfie von ihrem Ehemann und sich.

Amy Dowden in Wales

Amy Dowden und ihr Mann Benjamin im Dezember 2023

