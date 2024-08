Bei Brangelinas Scheidung ist noch immer kein Ende in Sicht

Es ist bereits acht Jahre her, dass Angelina Jolie (49) ihre Scheidung von Brad Pitt (60) einreichte. Wie ein Insider aus dem Bekanntenkreis des "Fight Club"-Schauspielers jetzt offenbart, schafft es das einstige Traumpaar jedoch nicht, eine Lösung für ihre Scheidungskrise zu finden – was "ziemlich schockierend" sei. Die Hollywoodstars sollen vor allem um ihre gemeinsamen Kinder Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18), Knox (16) und Vivienne (16) streiten. Dies sei bereits vor der Trennung ein "Hauptgrund für die Unzufriedenheit der beiden" gewesen sein, wie die Quelle gegenüber People erklärt.

Es heißt weiter, Brad und der "Lara Croft: Tomb Raider"-Star hätten schon immer sehr unterschiedliche Lebenseinstellungen gehabt – was zu Problemen bezüglich der Erziehung ihrer Kids geführt habe. "Brad wollte ein strukturiertes Leben mit einem festen Erziehungsplan für sie. Angie wollte, dass sie sich selbst entdecken und herausfinden, was sie begeistert und ihre Leidenschaft entfacht", führt der Informant weiter aus. Am Ende habe Angelinas Ansatz gewonnen: Die Kinder des Ex-Paares seien "Freigeister, sehr intelligent und künstlerisch veranlagt."

Dass sich die 49-Jährige mit ihrem Ex-Mann um die Kinder zofft, geht auch an ihrem berühmten Papa Jon Voight (85) nicht spurlos vorbei. In einem Interview mit Fox News Digital betonte der Schauspieler kürzlich, er wünsche sich, die beiden würden aufeinander zugehen und das Kriegsbeil endlich begraben. Er appellierte aber besonders an seinen ehemaligen Schwiegersohn, endlich zu handeln. "Ich möchte, dass Brad das tut, was er tun muss. Beende diesen Unsinn!", forderte der "Pearl Harbor"-Darsteller.

PGpg7/©2014 RAMEY PHOTO / Mega Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2014

ROBYN BECK/GettyImages Schauspieler Jon Voight in Los Angeles

Meint ihr, Angelina und Brad können in naher Zukunft doch noch Frieden schließen?



