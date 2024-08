Cameron Diaz ist nach Produktionspause zurück am Netflix-Set

Vor zehn Jahren hatte sich Cameron Diaz (52) aus der Filmbranche zurückgezogen, um sich mehr auf ihre Familie zu fokussieren. Nun feiert die "Liebe braucht keine Ferien"-Bekanntheit mit der Netflix-Komödie "Back in Action" ihr Comeback als Schauspielerin. Aufgrund gesundheitlicher Probleme ihres Co-Stars Jamie Foxx (56) musste die Produktion des Films zwischenzeitlich pausiert werden. Auf dem Instagram-Kanal des Streamingdienstes gibt es jedoch gute Neuigkeiten: Ein neuer Schnappschuss zeigt, dass Cameron und Jamie wieder am Set sind! "Hinter unseren Kulissen, wie wir uns wieder der Action widmen (und lachen)", heißt es in der Bildbeschreibung.

Auch wenn das Comeback der "Love Vegas"-Darstellerin bereits seit einigen Monaten bekannt ist, scheinen einige ihrer Fans die frohe Botschaft noch nicht mitbekommen zu haben. "Cameron schauspielert wieder? Oh mein Gott, die Königin ist zurück!", freut sich ein überraschter Nutzer. Ein anderer Fan der 52-Jährigen schwärmt: "Ich kann das gar nicht fassen! Ich bin so glücklich. Ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen." Zahlreiche Fans scheinen die Schauspielerin schmerzlich vermisst zu haben und freuen sich umso mehr, dass Netflix sie zu einer Rückkehr bewegen konnte. "Danke, dass ihr Cameron Diaz aus dem Ruhestand geholt habt!", bedankt sich ein User und fügt seiner Nachricht etliche Herz-Emojis hinzu.

Ursprünglich sollte "Back in Action" ab dem 15. November auf dem Abo-Portal zu sehen sein. Da Jamie, der die zweite Hauptrolle in der Actionkomödie übernimmt, im vergangenen Jahr einen medizinischen Notfall erlitten hatte, mussten die Dreharbeiten unterbrochen werden. Aus der Bildbeschreibung des Social-Media-Beitrags zur Wiederaufnahme der Produktion geht hervor, dass der Film nun etwa zwei Monate später als geplant, also ab dem 17. Januar 2025 verfügbar sein wird.

Getty Images Cameron Diaz, November 2014

Getty Images Jamie Foxx und Cameron Diaz, Dezember 2014

