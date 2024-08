Darum zog sich Angelina Jolie die letzten Jahre eher zurück

Angelina Jolie (49) zählt zu den größten Stars in Hollywood. Ihre sechs Kinder Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) und die Zwillinge Vivienne (16) und Knox (16) hält sie eher aus dem Medienrummel raus. Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig verrät die Schauspielerin nun, dass es ihr in den letzten Jahren wichtiger gewesen sei, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, anstatt sich voll und ganz ihrem Job hinzugeben. Sie gesteht offen: "Ich musste in den letzten Jahren mehr zu Hause bei meiner Familie sein."

Der Schauspielkunst komplett den Rücken zu kehren, kommt für die 49-Jährige aber nicht infrage, denn diese sei ihr viel zu kostbar. "In dieser Zeit bin ich noch dankbarer geworden, dass ich die Möglichkeit habe, eine Künstlerin zu sein und zu spielen und unter euch allen zu sein – einfach in dieser kreativen Welt zu sein, von der wir alle das Glück haben, in irgendeiner Weise ein Teil zu sein", schwärmt die "Maleficent"-Darstellerin über ihren Beruf und führt fort: "Ich bin glücklich, hier zu sein und ich bin dankbar." Aktuell spielt die sechsfache Mutter die Hauptrolle der Opernsängerin Maria Callas in dem gleichnamigen Kinofilm "Maria", der gerade in der Lagunenstadt Weltpremiere feiert.

Es wurde lange gemunkelt, ob Angelina und ihr Ex-Mann Brad Pitt (60) in Venedig aufeinandertreffen werden. Der 60-Jährige ist neben George Clooney (63) in dem Actionfilm "Wolfs" zu sehen, der auch ein Teil des Wettbewerbs ist. Der künstlerische Leiter des Events, Alberto Barbera, gab allerdings Entwarnung und bestätigte gegenüber Vanity Fair, dass die Auftritte der zwei Schauspieler an verschiedenen Tagen stattfinden werden. Dies scheint den beiden "Mr. & Mrs. Smith"-Stars offenbar in die Karten zu spielen, denn Angelina und Brad liefern sich seit ihrer Trennung im Jahr 2016 einen bitteren Rosenkrieg.

Getty Images Angelina Jolie bei den Filmfestspielen in Venedig 2024

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

