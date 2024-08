Dschungelcamp-Spoiler: Dieser Star trägt die Legendenkrone

An Tag 17 geht es für die Kandidaten des ersten Allstars-Dschungelcamps um alles! Nicht nur die Krone ist das Ziel, sondern auch eine Prämie von 100.000 Euro. Aber wer schafft es, bis zum Schluss durchzuhalten? Das verrät der offizielle Instagram-Account der Show jetzt schon vorab. Die erste Königin des Dschungelcamps der Legenden ist tatsächlich Georgina Fleur (34). Offenbar hat es die Influencerin mit ihrem Biss und ihrem Willen bis zum Sieg gebracht. Die Fans sind damit offenbar zufrieden. "So was von verdient", kommentiert ein Fan den Post. Ein anderer meint: "Georgina hat mich dieses Mal echt richtig überrascht. Sie wirkte extrem sympathisch."

Viele Fans hätten aber sicher auch Gigi Birofio (25) gerne auf dem ersten Platz gesehen. Sie betiteln ihn schon als Gewinner der Herzen. Aber welchen Platz erreichte der Realitystar? Es ist die Bronzemedaille. Gigi belegt den dritten Platz. Abgehängt wurde er nur von einer Frau: Das zweite Treppchen geht an keine Geringere als Kader Loth (51). Auch sie biss sich durch und schaffte es so unter die letzten drei Legenden. Damit sind auch die Fans zufrieden. Sie sind sich offenbar einig, dass alle drei verdient bis ins Finale gekommen sind.

Bereits in der Halbfinalshow mussten sich die ersten Kandidaten vom Traum vom Finale verabschieden. Als erste traf es Daniela Büchner (46). Sie stellte sich einem Quiz über dem Abgrund. Ihre Gegner hießen Gigi und Georgina. Alle drei sollten Fragen beantworten und bei einer falschen Antwort senkte sich der Balken, auf dem die Stars balancierten. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit war die erste, die abstürzte und musste das Camp somit direkt verlassen. Auch wenn die anderen beiden weiter rate, durften am Ende beide zurück ins Camp und weiter um die Krone kämpfen.

RTL / Stefan Gregorowius Georgina Fleur, Realitystar

RTL Die "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Kandidaten, 2024

Wie findet ihr es, dass Georgina sich den Sieg holt? Super! Aus meiner Sicht hat sie es verdient. Na ja, einige andere Teilnehmer hätten es aus meiner Sicht mehr verdient. Ergebnis anzeigen



