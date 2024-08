Dua Lipa teilt heißes Urlaubsfoto mit Callum Turner im Pool

Dua Lipa (29) lässt es sich allem Anschein nach richtig gut gehen. In einer neuen Bilderreihe auf Instagram gibt die Sängerin ihren Followern einen kleinen Einblick in ihren aktuellen Sommerurlaub auf Ibiza. Zwischen einigen feuchtfröhlichen Partyfotos findet sich auch ein besonders heißer Schnappschuss: Darauf ist die "One Kiss"-Interpretin zu sehen, wie sie auf dem Bauch liegend entspannt auf einer Luftmatratze im Infinitypool treibt. Dabei ist Dua in bester Gesellschaft, denn ihr Freund Callum Turner (34) steht neben ihr im Wasser und schmiegt sich liebevoll an sie.

Die Follower der "Sweetest Pie"-Sängerin scheinen sich ganz besonders über das innige Pärchenbild der beiden zu freuen. "Ich liebe es, die zwei zusammen zu sehen" oder "Wir alle wissen, dass sie die schärfste Sängerin ist", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter Duas Slideshow. Ein weiterer Nutzer kann es sich nicht verkneifen, eine witzige Parallele zwischen dem Badefoto mit Callum und einer ganz bestimmten Filmszene zu ziehen: "Das dritte Bild ist einfach die Titanic-Pose." Damit meint er die Position von Dua und dem Phantastische Tierwesen-Darsteller, die genau wie Jack und Rose am Ende des Kultfilms im Wasser treiben.

Nach monatelangen Spekulationen bestätigte die "Training Season"-Interpretin ihre Beziehung zu Callum Anfang Juli auf ihrem Social-Media-Kanal. Dort veröffentlichte sie eine Bilderreihe von ihrem Besuch des Glastonbury Festivals in England. Ein Schnappschuss zeigt die Turteltauben gemeinsam auf einer Wiese. Darauf hat der Schauspieler seinen Arm liebevoll um Duas Schultern gelegt und drückt die Sängerin behutsam an sich, während er ihr einen Kuss auf den Kopf gibt.

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2024

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa, 2024

