Ihr Babymoon? Schwangere Margot Robbie planscht in Italien

Margot Robbie (34) erwartet aktuell ihr erstes Baby. Am Donnerstag zeigte sich die Schauspielerin als strahlende Bald-Mama, als sie ihren wachsenden Babybauch bei einer Bootsfahrt in einem schwarzen Bikini zur Schau stellte. Die Australierin genießt derzeit gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (34) und einigen Freunden eine Auszeit auf der italienischen Insel Palmarola – möglicherweise sogar die letzte Reise, bevor ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Margots Bauch ist mittlerweile nämlich schon richtig rund, wie die Schnappschüsse beweisen, die Daily Mail vorliegen.

Im Laufe des Tages hüpfte Margot immer wieder in das kühle Nass und fuhr mit ihrem Mann sogar eine Runde Jetski. Anschließend verließen die werdende Mama und ihr Liebster den Strand Hand in Hand. Ihre freudige Erwartung scheint sie einander offenbar noch einmal besonders nähergebracht zu haben. Im Juli bestätigte ein Insider gegenüber People, dass Margot und Tom ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. "Familie bedeutet beiden sehr viel und sie wussten früh in ihrer Beziehung, dass sie Eltern werden wollten. Sie haben die Nachricht eine Weile geheim gehalten, sind aber froh, dass sie nun öffentlich ist", erklärte der Informant damals zum Baby-Glück der beiden.

Margot und Tom lernten sich 2013 am Set des Kriegsfilmdramas "Suite Française" kennen. Drei Jahre später läuteten bei ihnen die Hochzeitsglocken. Die zwei sind offenbar unzertrennlich. Denn wie der Regieassistent Ende Juni gegenüber Sunday Times verriet, lieben sie ihre Zweisamkeit. "Wir haben keinen Schalter, den man an- und ausschalten kann. Es ist alles zu einer Sache geworden", erklärte er zu dem Geheimnis ihrer glücklichen Ehe.

Getty Images Tom Acklerley und Margot Robbie, im Januar 2024

Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press / ActionPress Tom Ackerley und Margot Robbie im Juli 2024

