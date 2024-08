Kanye West bringt eine neue Accessoire-Linie auf den Markt

Kanye West (47) plant offenbar einen unerwarteten Karriereschritt, während weiterhin massive Kritik an ihm aufgrund seiner abfälligen Äußerungen laut wird. Der Skandal-Rapper hat eine neue Marke für eine Accessoire-Linie namens Droam eintragen lassen! Wie The Sun berichtet, soll diese Marke ein breites Spektrum von Produkten abdecken, darunter Regenschirme, Peitschen sowie Schulter- und Tragetaschen. Sollte diese Initiative Erfolg haben, soll es bei Droam auch irgendwann eine Fitness-Kollektion geben.

Kanye steht zurzeit in keinem guten Licht, da er immer wieder in Kontroversen gerät und sich beleidigende Ausfälle erlaubt. Dennoch könnte Droam durchaus ein Erfolg werden, so wie bereits seine Sneaker-Linie Yeezy ein globaler Hit war. Die im Jahr 2015 gestartete Fashion-Marke Yeezy verzeichnete damals unglaubliche Verkaufszahlen, wobei die erste Kollektion von gestrickten Turnschuhen in weniger als zwölf Minuten ausverkauft war. Seine Accessoires könnten womöglich daran anknüpfen.

Abseits seiner professionellen Eskapaden bleibt Kanyes Privatleben ebenfalls in den Schlagzeilen. Nachdem seine Ehe mit Realitystar Kim Kardashian (43) im Jahr 2021 offiziell geschieden wurde, sorgte er immer wieder für Aufsehen durch seine provokanten Aussagen und öffentlichen Auftritte. Derzeit zeigt sich der "Flashing Lights"-Interpret nur allzu gern mit seiner neuen Frau Bianca Censori (29), die mit skurrilen und freizügigen Outfits auf sich aufmerksam macht.

Getty Images Kanye West im Juli 2024

Backgrid Kanye West und Bianca Censori mit seinen Kindern

