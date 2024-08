Fans verteidigen Kanye West wegen Bianca Censoris Outfits

Wenn sich Kanye West (47) und Bianca Censori (29) in der Öffentlichkeit zeigen, sorgt die Australierin häufig mit ihren knappen Klamotten für Schlagzeilen. Manche Kritiker vermuten deshalb, dass der Rapper seine Ehefrau ausnutzt, um Promo für seine Musik zu generieren. Doch die Fans des "All Of The Lights"-Interpreten sehen das anders. "Wollt ihr ernsthaft Kanye die Schuld dafür geben? Ihre Familie liebt Aufmerksamkeit und den Ruhm. Ich habe es von Anfang an gewusst", schreibt ein User auf X. Ein anderer Fan ist sich sicher: "Es ist ihre Entscheidung, sich so zu kleiden, wie sie es tut. Sie wird dazu nicht gezwungen."

Bei der Listening-Party für Kanyes neues Album "Vultures 2" machte Bianca Censori mal wieder mit einem gewagten Outfit auf sich aufmerksam. Wie ein Foto, das TMZ vorliegt, zeigt, saß die ausgebildete Architektin bei der Veranstaltung in der ersten Reihe. Ihr einziges Kleidungsstück war dabei ein cremefarbener Bodysuit, der sehr tief ausgeschnitten war. Neben der Yeezy-Mitarbeiterin gab ihre Schwester ein ähnliches Bild ab. Angelina trug einen weißen Rock und einen gleichfarbigen BH.

Während die Fans des kontroversen Musikers davon überzeugt sind, dass er keine Kontrolle über seine Frau ausübt, sieht das ein Insider anders. Gegenüber Daily Mail offenbarte vor Kurzem eine Quelle: "Jeder, der Bianca kennt, weiß, dass sie überfordert ist." Demnach habe sie ihre Garderobe am Anfang der Beziehung selbst ausgesucht, doch inzwischen liege das nicht mehr in ihrer Hand. Die 29-Jährige soll sogar angefangen haben zu trinken, um "dieser dunklen Welt" zu entkommen.

