Steht die Ehe von Kody Broyn und Robyn nun auch vor dem Aus?

Bei Kody (55) und Robyn (45) kriselt es wohl! Gerüchten zufolge könnte das Paar aus der Reality-Show Alle meine Frauen bald auch getrennte Wege gehen. Nachdem bereits Kodys Ehen mit Meri (53), Christine (52) und Janelle (55) in die Brüche gegangen sind, bleibt ihm nur noch eine Frau – ein ungewöhnlicher Zustand für den Polygamisten. Wie ein Insider gegenüber US Sun verrät, kriselt es aktuell auch bei ihm und seiner vierten Frau: "Robyn und Kody geht es nicht gut. Sie sind sehr unglücklich gewesen. Ich meine, sie waren schon unglücklich, als alles zusammenbrach, aber jetzt wird es noch schlimmer."

Ein weiteres Indiz für die Spekulationen um eine bevorstehende Trennung ist der Verkauf ihres gemeinsamen Hauses in Flagstaff, Arizona. Das große Anwesen wurde laut "InTouch" für umgerechnet rund 1.470.000 Euro gelistet und bietet unter anderem zwei Hektar Land sowie viel Privatsphäre, da es hinter hohen Kiefern auf einem abgelegenen Bergrücken liegt. Zur Ausstattung gehören ein Hauptschlafzimmer mit luxuriösem Badezimmer, ein Spielzimmer, zwei Waschküchen und eine riesige Garage. Dass das Paar das Haus verkaufen will, lässt darauf schließen, dass beide möglicherweise daran denken, getrennte Wohnorte zu finden. Die zwei äußerten sich bisher noch nicht selbst zu den Gerüchten.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wäre dies ein weiterer bedeutender Umbruch in Kodys Leben. Ursprünglich lebte er mit seinen drei weiteren Ehefrauen Meri, Christine und Janelle nach dem Prinzip der Mehrehe, eine Lebensweise, die ihm vor allem durch eine eigene Reality-TV-Show "Alle meine Frauen" internationale Bekanntheit brachte. Robyn war im Jahr 2010 als Letztes dazu gestoßen – es wurde gemunkelt, dass sie seine Lieblingspartnerin war, was wohl früher zu Unstimmigkeiten mit seinen anderen Frauen führte. Meri, Christine und Janelle trennten sich 2022 und 2023 allesamt in Abständen von wenigen Monaten von dem US-Amerikaner. Bleibt abzuwarten, ob er nun auch seine vierte Lebenspartnerin verlieren wird.

Getty Images Meri Brwon, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown im August 2010

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

