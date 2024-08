Zoo-Skandal: Dschungelcamp-Georgina erhielt Morddrohungen

Im April kassierte Georgina Fleur (34) einen heftigen Shitstorm, weil sie sich im Netz stolz mit einem angeketteten Löwen in einem Privatzoo zeigte. Im Allstars-Dschungelcamp hakt Sarah Knappik (37) nun noch mal nach, was damals eigentlich passiert ist. Georgina erklärt, dass sie von einem Scheich aus ihrer Wahlheimat Dubai zum Fastenbrechen in seinen Privatzoo eingeladen wurde. Der Löwe auf ihrem Foto sei aber nur aus Sicherheitsgründen angekettet gewesen – habe der Scheich keine Gäste, könnten sich die Tiere frei auf dem Gelände bewegen, so die Auswanderin. Ihre Community ging dennoch auf die Barrikaden: "Ich habe eine Flutwelle an Morddrohungen und Hassnachrichten bekommen. Wenn man so viel Hass empfängt und so viel Böses, das macht einem schon Angst."

So richtig zu verstehen scheint Georgina die Wut der User aber nicht. "Der nimmt gequälte Tiere aus schlechter Haltung auf, päppelt die auf und die leben halt da bei ihm im Garten. Wenn keine Gäste da sind, sind die auch nicht in Ketten, die laufen da rum", versucht sie zu erklären. Dass der Löwe in diesem Moment an der Kette war, empfinde sie nicht als schlimm: "Hunde werden auch an der Leine gehalten." Konkurrentin Sarah hat hingegen wenig Verständnis. "Ich fand das Posting und wie sie mit der Situation der Tiere umgegangen ist, völlig fehl am Platz", stellt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin später im Dschungeltelefon klar.

Georgina hatte ihren Besuch in dem Privatzoo in Videos auf ihrem Instagram-Kanal festgehalten. Unter anderem zeigten die Clips, wie Raubkatzen wie Geparden und Tiger an Leinen zur Unterhaltung der Besucher ausgeführt wurden. Auch teilte sie ein Foto von sich, auf dem sie einen angeketteten Löwen streichelt. Nachdem es Kritik gehagelt hatte, erklärte die 34-Jährige sich im Netz. "Ich war gestern eingeladen zum Dinner und kann nichts dafür, dass der Gastgeber zu Hause Löwen hat, aber ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Ich meine, soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen?", zeigte sie sich einsichtslos.

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp

RTL Georgina Fleur, Kandidatin des Allstars-Dschungelcamps 2024

