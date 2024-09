Brooke Shields bekam Tochter durch künstliche Befruchtung

Brooke Shields (59) hat eine lange Kinderwunschreise hinter sich. Die Schauspielerin hatte sechsmal probiert, durch eine In-vitro-Fertilisation (IVF) – beim siebten Mal gelang es ihr und sie bekam ihre älteste Tochter Rowan. Für die US-Amerikanerin ist das ein wichtiges Thema, über das sie im Interview mit People offen spricht: "In meiner Generation wurde uns gesagt: Karriere [geht vor] und das braucht Zeit und Jahre, und dann kommt man an einen Punkt, an dem man in den Dreißigern ist, und plötzlich kann man Probleme bekommen. Deshalb frage ich die Leute immer: 'Habt ihr eure Eizellen eingefroren?' Das ist auch ein wichtiges Gespräch für junge Frauen."

Die 59-Jährige ist von Anfang an offen mit dem Thema in ihrer Familie umgegangen, erinnert sich ihre Tochter Rowan im Gespräch. "Ohne IVF wäre ich nicht hier. Ich war zwei Jahre lang eingefroren, und ich glaube, dass Mama schon in jungen Jahren mit uns darüber gesprochen hat, sodass wir uns dessen jetzt bewusst sind. Das ist ein wichtiges Gespräch für junge Frauen." Die heute 21-Jährige macht bald ihren Abschluss – ihre Mama will ihr passend dazu ein besonderes Geschenk machen: "Neulich Abend sah sie mich an und sagte: 'Dein Abschlussgeschenk ist das Einfrieren deiner Eizellen.'"

Rowans jüngere Schwester Grier bekam Brooke ohne eine IVF-Behandlung auf dem natürlichen Wege. Zu den beiden Mädels hat die "Die Blaue Lagune"-Darstellerin eine enge Bindung, weshalb es ihr auch nicht besonders leicht fällt, dass nun beide bald nicht mehr zu Hause wohnen. "[Ich bin] nicht bereit. Ich dachte, ich würde erleichtert sein, aber ich weiß es nicht", erzählte sie zuvor gegenüber dem Magazin und erklärte weiter: "Der Gedanke, nicht mehr rund um die Uhr in dem Haus mit diesen Leuten zu leben, die ich großgezogen habe, ist einfach sehr fremd... Es ist, als würde ich in ein völlig fremdes Gebiet gehen."

Getty Images Rowan Francis Henchy und Brooke Shields

Getty Images Rowan Francis Henchy, Brooke Shields und Grier Hammond Henchy

