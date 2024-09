Daniela Katzenberger ist schon seit zwei Jahren sterilisiert

Mit dieser Verkündung überrascht Daniela Katzenberger (37) vermutlich alle! Die Fernsehpersönlichkeit hat in der Vergangenheit häufig darüber gesprochen, dass die Familienplanung nach der Geburt ihrer Tochter Sophia (9) endgültig abgeschlossen sei. Doch was niemand bisher wusste – die TV-Blondine hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Gegenüber Neue Post plaudert Daniela in Bezug auf weitere mögliche Kinder aus, dass dies nicht mehr im Bereich des Möglichen liegt: "Ich bin sterilisiert. Seit zwei Jahren schon."

Sie verrät, dass dies bis jetzt ein Geheimnis war: "Ich habe bisher niemandem gesagt, dass die Katzeneierfarm geschlossen und der Ofen aus ist. Aber jetzt ist es eben raus." Bild berichtet zudem, dass Daniela diesen drastischen Schritt keineswegs bereue und hoffe, dass dies auch in Zukunft weiterhin so bleibt. Die 37-Jährige gesteht allerdings, dass es bereits die eine oder andere Situation gab, die sie kurz nachdenklich machte: "Neulich im Flugzeug habe ich eine Mama mit ihrem Sohn gesehen, da wurde mir schlagartig bewusst, dass ich nie einen Sohn haben werde. [...] Da wurde ich schon etwas wehmütig."

Da die Familienplanung abgeschlossen ist, möchte die Ehefrau von Lucas Cordalis (57) möglicherweise ihren Fokus wieder mehr auf die Erfüllung früherer Träume legen – wie zum Beispiel in den Playboy zu kommen! Schon mehrere Jahre betont Daniela öffentlich, dass sie im Alter von 40 Jahren gerne noch in dem berühmt-berüchtigten Magazin erscheinen will. Ihr einstiges Vorhaben, für eine der Ausgaben völlig blank zu ziehen, sei heute durchaus ein Thema für die Sängerin. Im Interview mit TV DIGITAL enthüllte sie: "Bislang habe ich denen immer abgesagt, aber mit 40 ziehe ich mich aus."

Instagram / lucascordalis Sophia Cordalis, Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im April 2023

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

