Deshalb nimmt Schlagerstar Heino kaum TV-Auftritte wahr

Heino (85) hat genug! In der neuen Podcastfolge von "Die Pochers: Frisch recycelt" ist der Schlagerstar zu Gast und spricht mit Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) ganz offen über zahlreiche Themen. Im Gespräch fällt dem Comedian auf, dass Heino selten in bekannten Schlagersendungen wie unter anderem "Immer wieder sonntags" oder Die Giovanni Zarrella Show zu sehen ist. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Offenbar liegt es an den Finanzen, denn der Musiker macht deutlich: "Ich habe keine Lust mehr, für 500 Euro drei Tage lang unterwegs zu sein."

Außerdem hat er offenbar auch generell die Nase voll von der TV-Schlagerwelt. Der "Blau blüht der Enzian"-Interpret kritisiert, dass die finanzielle Verteilung oft ungerecht sei und es hinter den Kulissen nicht immer harmonisch zugehe. Olli pflichtet der Schlagerikone bei. Auch der Ex-Mann von Amira Aly (31) findet offenbar, dass bei Produktionen solcher Shows einiges schiefläuft. Der Komiker vermutet, dass das Geld oft bei den Moderatoren und Produktionsfirmen lande.

Kein Wunder, dass Heino keine Lust auf deutsche TV-Auftritte hat. Der Sänger kann sich vor deutlich lukrativeren Angeboten nämlich kaum retten. In diesem Monat gab der 85-Jährige drei Konzerte in den USA. In New York, in Philadelphia und in Rahway stand Heino auf der Bühne und konnte dabei eine echte Rekordsumme einstreichen. Laut Berichten von Bild habe die Schlagerikone für die US-amerikanischen Konzerte die höchste Einzel-Gage seiner Karriere gezahlt bekommen. Ihm seien für seinen 90-minütigen Auftritt bereits im Voraus ganze 150.000 Euro überwiesen worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino, deutscher Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Heino keine Lust mehr auf TV-Auftritte hat? Ja, klar. Er hat ja viel bessere Angebote. Nein. Ich finde das irgendwie abgehoben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de