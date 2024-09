Gelungene Arbeit? Selena Gomez bekommt eine neue Wachsfigur

Ihre Fans können Selena Gomez (32) jetzt jederzeit hautnah sehen! Auf der Welt gibt es einige Wachsfigurenkabinette – die bekanntesten sind wohl Madame Tussauds. Die größten Promis wurden dort verewigt. Nun bekommt auch die Sängerin in New York eine neue Figur von sich! Am 27. August wurde die Wachs-Selena bei Madame Tussauds im Big Apple vorgestellt. Seitdem wollen zahlreiche Fans Fotos mit der Puppe machen. Sie trägt ein schwarz-weißes Outfit mit Hahnentrittmuster und Pumps, inspiriert von einem Outfit, das die Schauspielerin kürzlich in Paris getragen hat.

Die Fans im Netz sind ziemlich begeistert von der Handarbeit. "Endlich eine Selena-Gomez-Statue, die aussieht wie Selena Gomez!", "Ich dachte wirklich, das ist Selena. Ich habe mich schon gefragt, warum sie so in die Kamera starrt" und "Okay, damit habt ihr wirklich abgeliefert. Das sieht echt aus wie Selena", kommentieren etwa drei User unter dem offiziellen Beitrag von Madame Tussauds auf Instagram.

Damit ist die Figur von Selena endlich mal wieder eine, die die Fans überzeugt. Erst vor wenigen Wochen sah es bei Taylor Swift (34) noch ganz anders aus. Ihre Wachsfigur, die im Panoptikum in Hamburg eingezogen ist, gruselte die Betrachter eher. "Sie sieht wie eine Schlagersängerin aus! Aber nicht wie Taylor", witzelte etwa ein User im Netz.

Madame Tussauds/MEGA Selena Gomez' Wachsfigur bei Madame Tussauds New York

Wallocha, Stephan Wachsfigur von Taylor Swift in Hamburg

