Hat Tommy Fury mit mutmaßlicher Affäre doch nur geredet?

Die Schlagzeilen um Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hagues (25) Trennung nehmen nicht ab. Vor wenigen Wochen trennten sich die beiden britischen Stars – daraufhin wurde gemunkelt, dass der Boxprofi seiner Verlobten fremdgegangen ist. Angeblich soll er mit einer Frau namens Milla Corfixen in einem Jungsurlaub in Mazedonien geknutscht haben. Die Dänin äußert sich nun gegenüber The Sun und versichert: Zwischen ihr und Tommy lief nichts. "Wir hatten eine tolle Zeit, aber es ist nichts passiert. Wir haben über Molly-Mae geredet und über [ihre gemeinsame Tochter] Bambi und wie schön sie war", schildert sie und fügt betont: "Wir haben uns nur kennengelernt – nicht geflirtet."

Milla hat aktuell mit einer regelrechten Welle an Hasskommentaren zu tun. Außerdem sorgte ein Fake-Account für Aufsehen. Eine Person gab sich auf Instagram für sie aus und streute weitere Gerüchte: "Ich wusste nicht einmal, wer er war. Wir haben uns nur geküsst, sonst ist nichts passiert. Und wenn ich von Molly-Mae gewusst hätte, hätte ich den Kuss nie erwidert", hieß es dort. Der ganze Skandal rund um Tommy, Molly-Mae, ihre Trennung und die Fake-Profile hat Milla "zerstört", erklärt sie gegenüber The Sun: "Das bin nicht ich. Das sind alles Fakes. Sie haben Bilder von meinem Facebook gestohlen. Es war schockierend, das zu sehen, und ich kann nichts dagegen tun."

Molly-Mae und Tommy hatten sich vor rund fünf Jahren bei Love Island UK kennengelernt. Im Januar 2023 wurden sie Eltern der kleinen Bambi, kurz darauf verlobten sie sich. Keiner ihrer vielen Fans hätte wohl damit gerechnet, dass sie sich trennen – zumal die beiden gerade ihre Hochzeit planten. Der Schock war deshalb groß, als die 25-Jährige das Liebes-Aus verkündete. Sie und ihr Ex äußerten sich nicht im Detail zu den Gründen. Tommy ließ lediglich über seinen Anwalt verlauten, dass er nicht untreu war. Gerüchten zufolge soll der Britin aber ein Video zugespielt worden sein, auf dem der Boxer mit einer anderen Frau – mutmaßlich Milla – rumturtelt, weswegen sie sich getrennt hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass zwischen Tommy und Milla mehr lief? Nein, sie streitet es ja alles ab. Ja, auf jeden Fall. Sonst gebe es darüber nicht so viele Gerüchte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de