Nach Hochzeit: Thomas Gottschalk schwärmt von seiner Karina

Thomas Gottschalk (74) schwebt mit seiner Karina auf Wolke sieben! Am Samstag gab der TV-Moderator seiner Partnerin ganz romantisch das Jawort. Sein großes Liebesglück will der Wetten, dass..?-Star nun mit seinen Fans teilen. "Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza", berichtet er auf Instagram und fügt verliebt hinzu: "Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut."

Von seiner frischgebackenen Ehefrau ist der 74-Jährige hin und weg. "Wir sind jetzt für immer ein Paar", kommt der zweifache Vater aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Auch ein Detail zur Hochzeit verrät Thomas in seinem neuen Beitrag. "Auf Trauzeugen haben wir verzichtet", plaudert er aus dem Nähkästchen. Doch offenbar halb so wild: Denn der Showmaster hat bereits einen guten Ersatz gefunden. "Ihr passt auf uns auf, ja?", richtet er sich an die Fans.

Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Thea fand der Fernsehstar die neue große Liebe im Jahr 2019 in Karina. Nach fünf glücklichen gemeinsamen Jahren hielt Thomas im Juni dieses Jahres um die Hand seiner Liebsten an. Vor wenigen Tagen folgte dann ihre Traumhochzeit auf Ibiza: Auf einer Klippe und mit dem Meer im Hintergrund gaben die beiden sich das Versprechen fürs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Thomas' emotionalen Worte über Karina? So süß. Ich finde es schön, dass er so offen von seinem Liebesglück berichtet. Mir persönlich ist das ein bisschen zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de