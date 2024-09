Peter Andre teilt niedliches Urlaubsfoto seiner zwei Kinder

Peter Andre (51) und seine Frau Emily MacDonagh durften sich im April dieses Jahres über die Geburt ihrer kleinen Tochter Arabella freuen. Wie es scheint, wurde das neue Familienmitglied von ihrem Sohn Theo schon ganz fest ins Herz geschlossen! Am Donnerstag teilte der Sänger in seiner Instagram-Story einen zuckersüßen Schnappschuss aus dem aktuellen Familienurlaub auf Zypern. Auf diesem erkennt man sein jüngstes Familienmitglied in den Armen seines begeisterten Sohnes – dieser gibt seiner Schwester sogar ein Küsschen. In der Bildunterschrift dazu schwärmte der stolze Vater: "Theo liebt seine Schwester."

Das glückliche Paar hat neben den beiden Kindern auch noch eine gemeinsame Tochter namens Amelia. Der Musiker brachte zudem seinen Sohn Junior Savva (19) und seine Tochter Princess (17) aus der vorherigen Beziehung mit seiner Ex Katie Price (46) mit in die Ehe. Der fünffache Papa schließt im Moment allerdings weiteren Nachwuchs aus, wie er zuletzt im Gespräch mit OK! Magazine betonte: "Ich habe bestimmt 100 Mal gesagt, dass ich mit 50 Jahren nicht mehr die Windeln wechseln würde, und jetzt bin ich 51 – und wechsle die Windeln. Aber ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass es das war."

Wenn Peter und seine Liebste gerade mal nicht mit ihren Kindern einen idyllischen Urlaub am Meer genießen, geht es in ihrem Zuhause durchaus auch mal etwas strenger zu. Wie der Künstler gegenüber Heat Magazine ausplauderte, sagt daheim seine Frau, wo es lang geht! Sie hat unter anderem die strenge Regel eingeführt, dass beim Essen die Handys und der Fernseher aus bleiben: "Sie ist sehr konsequent in dieser Hinsicht. Bei den Mahlzeiten sorgt sie dafür, dass wir alle zusammensitzen und reden – ohne Ablenkung."

Instagram / peterandre Peter Andres Tochter Arabella und sein Sohn Theo, August 2024

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

