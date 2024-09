So hart war die Außenseiterrolle für Georgina im Dschungel

Georgina Fleur (34) kämpfte sich im Allstars-Dschungelcamp bis zum bitteren Ende durch – sie holte sich die Legenden-Krone. 17 Tage lang litten der Reality-TV-Star und seine Mitstreiter unter Schlafmangel, Hunger und einer Menge Drama. Vor allem mit letzterem musste Georgina fertig werden. Denn von ihren Konkurrenten musste sie sich einiges Negatives anhören. "Das Krasse ist, dass mir teilweise Leute versucht haben einzureden, dass ich schlecht bin und falsch bin", erinnert sich die Mutter einer Tochter im Interview mit Promiflash.

Die Kritik im Camp sei für Georgina nicht leicht gewesen, dennoch habe sich davon nicht runterziehen lassen. "Ich habe jetzt nicht an mir gezweifelt, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn einem Leute so Sachen einreden, dann denkt man ja darüber nach. Dann denkt man auch: ‘Habe ich gerade das Richtige gemacht? Sind wir [Sie und Giulia] böse, oder sind die böse? Ist das gerade alles richtig, was ich hier mache?’", erklärt die Ex-Bachelor-Teilnehmerin Promiflash weiter. Nachdem sie sich die Dschungel-Folgen selbst angesehen hatte, habe sie aber verstanden, dass sie nichts falsch gemacht habe. "Die haben mir das wirklich eingeredet, das ist echt belastend, so, wenn einem so was eingeredet wird", gesteht sie sich selbst ein.

Im großen Allstars-Dschungel-Finale mussten Georgina und Kader Loth (51) gegeneinander ran. Die beiden Ladies mussten sich in einer Essensprüfung gegeneinander messen. Zuvor traten sie im Halbfinale gegen Luigi Birofio (25) an. In der Challenge mussten die drei einen Buzzer für sechs Minuten gedrückt halten – das Schwere daran war, dass Kakerlaken, Kampfameisen und Schlangen sie besuchten. Außerdem mussten sie selbst abschätzen, wann die sechs Minuten um waren.

RTL Georgina Fleur, Influencerin

RTL Kader Loth, Georgina Fleur und Luigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp, 2024

