So stylish landen Sydney Sweeney und ihr Jonathan in Venedig

Sydney Sweeney (26) und ihr Verlobter Jonathan Davino sind am Samstag in Italien für ihren Besuch bei den Filmfestspielen von Venedig eingereist. Wie neue Schnappschüsse von der Schauspielerin und ihrem Partner zeigen, sorgten sie bei ihrer Ankunft bereits für einen regelrechten Wow-Moment! Das verliebte Paar stellte schon auf dem Weg durch den Marco Polo Flughafen zu einem Wassertaxi ihr beeindruckendes Stilgefühl mit eleganten, sommerlichen Outfits unter Beweis. Sydney entschied sich für ein weißes Kleid mit blauen Blumenmustern sowie eine schicke Sonnenbrille. Ihr Partner setzte auf ein weißes Polohemd und eine simple, schwarze Hose.

In welchen Looks sie schließlich über den roten Teppich der glamourösen Veranstaltung schreiten werden, bleibt abzuwarten. Neben den beiden Turteltauben reisten bereits zahlreiche weitere Hollywood-Größen in die berühmte Stadt, um noch vor ihrem großen Red-Carpet-Auftritt die Atmosphäre zu genießen. Erst kürzlich wurden George Clooney (63) und seine Frau Amal Clooney (46) gesichtet, die am Sonntagabend die Premiere von Georges neuem Film "Wolfs" besuchten. Die beiden verzauberten ebenfalls in sehr modebewussten Outfits, während sie Hand in Hand durch die sonnige Lagunenstadt spazierten.

Sydney und ihr Liebster sind schon zwei Jahre miteinander verlobt. Das künftige Ehepaar liebt es abseits des Presse-Trubels die wertvolle Zeit zu zweit zu genießen – so wurden die beiden erst vor einigen Wochen zusammen in Paris gesehen. Die Fotografen entdeckten die "Wo die Lüge hinfällt"-Bekanntheit bei einem romantischen Date. Dort zeigte sich das sichtlich verknallte Pärchen Händchen haltend beim Verlassen eines Restaurants in der weltberühmten Stadt der Liebe.

MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney in Paris, 2024

ActionPress/ Backgrid Amal und George Clooney bei den Venedig Filmfestspielen 2024

