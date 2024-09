So wild feiern die Kaulitz-Zwillinge ihren 35. Geburtstag

Happy Birthday, Tom (35) und Bill Kaulitz (35)! Die Tokio Hotel-Brüder feiern heute ihren 35. Geburtstag. Anlässlich ihres Jubiläums wollen es sich die Zwillinge offenbar nicht nehmen lassen, es ordentlich krachen zu lassen. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hatten die Musiker vor wenigen Tagen verraten, dass sie eine fette "Zweitagesfeier" geplant haben. Eindrücke von dieser gewährt nun Heidi Klums (51) Instagram-Story. Wie die Ehefrau von Tom veröffentlichte, gaben die Band-Brüder noch wenige Stunden vor ihrem Geburtstag ein Konzert auf dem Summerdays Festival in der Schweiz. Danach feierten sie gemeinsam mit einigen Freunden in einem Klub in ihren Geburtstag rein.

Heidi hielt das Ereignis Schritt für Schritt im Netz fest. Kurz vor Mitternacht veröffentlichte sie ein Video ihres Ehemannes. "Zeig mal, wie du aussiehst, du bist noch 34 [Jahre] mein Babyhund", kommentierte sie liebevoll. Dann zeigte sie, wie die Geburtstagsgesellschaft euphorisch in den Geburtstag reinzählte. Als Highlight gab es eine mehrstöckige Torte inklusive Glitzerfeuer-Fontänen, die die Zwillinge gemeinsam anschnitten. Die Partygäste hatten offenbar sichtlich viel Spaß: Auf mehreren Videos tanzten sie gut gelaunt zu lauter Musik. Die Fans können gespannt bleiben, was sich die Musiker für den zweiten Tag ihrer Geburtstagsfeier überlegt haben.

Tom und Bill haben derzeit auch jeden Grund zu feiern. Die Zwillinge stehen seit fast 20 Jahren in der Öffentlichkeit. Ihr Song "Durch Den Monsun" eroberte im Jahr 2005 Fanherzen auf der ganzen Welt im Sturm. Auch heute noch verzeichnen die Popstars große Erfolge. Ihre neu erschienene Reality-TV-Serie "Kaulitz & Kaulitz" schaffte es bereits nach wenigen Tagen an die Spitze der deutschen Streaming-Charts.

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz, Musiker

RTL / Stefan Gregorowius Bill und Tom Kaulitz in ihrer Show "That's my Jam"

