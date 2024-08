Dreharbeiten laufen: "Kaulitz & Kaulitz" bekommt Fortsetzung

Tolle Nachrichten aus der Streamingwelt! Vor wenigen Wochen erschien auf Netflix die Doku-Serie rund um das Leben von Bill (34) und Tom Kaulitz (34). Die ganz privaten Einblicke der musikalischen Zwillinge in "Kaulitz & Kaulitz" kamen ziemlich gut beim Publikum an, weswegen die folgende Nachricht für einige nicht überraschend kommen dürfte: Es wird eine zweite Staffel geben! Netflix gibt zudem bekannt, dass sich die Dreharbeiten bereits in vollem Gange befinden. Ein Termin, wann die neuen Folgen erscheinen sollen, steht allerdings noch nicht fest.

Obwohl die Serie zumindest in den deutschsprachigen Ländern zu einem vollen Erfolg wurde, sah es international gesehen nicht ganz so rosig aus. Wie Quotenmeter berichtete, habe die Realityshow in der ersten Woche eine Million Views bei einer Sehdauer von 5,9 Millionen Streamingstunden einfahren können und fand sich damit nur auf dem zehnten Platz der weltweiten nicht-englischsprachigen TV-Charts wieder.

Neben lustigen Szenen tönen die Tokio Hotel-Stars aber auch ernste Töne an. Unter anderem sprechen Bill und Tom über die harten Anfänge ihrer Musikkarriere. "Wir waren Tanzbären und mussten das tun, was die Dompteure uns sagten", äußert sich Bill in "Kaulitz & Kaulitz". Ihre Band habe damals unter harten Knebelverträgen gestanden.

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz

Tom und Bill Kaulitz im März 2023

