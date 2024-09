Statt Waschen: Channing Tatum kaufte lieber neue T-Shirts

Channing Tatum (44) hat eine ungewöhnliche Methode gefunden, um dem Wäschewaschen zu entkommen: Er trug ein ganzes Jahr lang ausschließlich weiße T-Shirts, die er immer wieder neu kaufte. In einem Gespräch für die GQ-Serie "10 Things Channing Tatum Can't Live Without" gestand der Schauspieler, er verabscheue die Hausarbeit so sehr, dass er sich für diesen drastischen Schritt entschied. "Ich nannte es 'das Jahr des frischen weißen T-Shirts' – das war '99 oder 2000. Es war ein herrliches Jahr", erzählte der Magic Mike-Star mit einem Augenzwinkern. Bis heute liebt er "schlichte" und "zerfledderte" weiße Oberteile, weil "sie einfach Klassiker sind".

Der "Gambit"-Darsteller scherzte zudem, dass er seit seinem 18. Lebensjahr dieselben Dickies-Hosen trägt, obwohl sie aufgrund seines mittlerweile "dickeren Hinterns" nicht mehr ganz so gut passten. Channing zeigte kürzlich auch bei einem Fototermin zu seinem neuesten Film "Blink Twice" in London: Er bleibt seinem minimalistischen Stil treu. Dort kombinierte er sein geliebtes weißes T-Shirt mit einem eleganten schwarzen Anzug, während seine Verlobte Zoe Kravitz (35) in einem stilvollen Saint-Laurent-Outfit glänzte.

Erst vor Kurzem feierten die zwei Hollywood-Stars bei der Premiere von "Blink Twice" ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich. Die Romanze der beiden begann 2021 am Set genau dieses Films – zwei Jahre später folgte die Verlobung. Channing erzählte People im Juli, die gemeinsame Arbeit an dem Film habe ihre Bindung enorm gestärkt. "Wenn du darüber nachdenkst, ein Kind zu bekommen, oder wenn du darüber nachdenkst, zu heiraten, dann suche dir das schwierigste kreative Projekt mit deinem Partner", erklärte er. Laut Zoes Papa, Rocklegende Lenny Kravitz (60), wollen seine Tochter und der 44-Jährige bereits im nächsten Jahr den großen Schritt wagen und vor den Traualtar treten.

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum bei der "Blink Twice"-Premiere in Los Angeles im August 2024

