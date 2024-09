Tanzt Betrügerin Anna Sorokin bei "Dancing with the Stars"?

Im Jahr 2017 sorgte Anna Sorokin (33) für heftige Negativschlagzeilen. Die gebürtige Russin gab sich als deutsche Erbin aus und betrog jahrelang die New Yorker High Society um ihr Geld. Ihre turbulente Lebensgeschichte wurde in der Netflix-Serie "Inventing Anna" verfilmt, die sie über Nacht weltberühmt machte. Dieser Ruhm zahlt sich nun offenbar aus. Wie Page Six berichtet, tritt Anna als Kandidatin der neuen Staffel Dancing with the Stars an. Eigentlich steht das It-Girl noch unter Hausarrest. Aber für die Teilnahme an der Tanzsendung wurden ihre Bedingungen offenbar gelockert: Für die Show darf sie nach Los Angeles reisen!

Anna scheinen es die Reality-TV-Shows angetan zu haben. Wie The Hollywood Reporter im vergangenen Jahr berichtete, plant die Hochstaplerin derzeit sogar ihre eigene Fernsehserie. Die Sendung soll "Delvey's Dinner Club" heißen und in ihrem Apartment stattfinden. Sie wolle unter anderem Schauspieler, Musiker und Journalisten zum gemeinsamen Gespräch einladen. "Es gibt nichts Besseres, als eine Gruppe von Freunden zusammenzubringen und sich gegenseitig Geschichten aus seinem Leben zu erzählen", zeigte sich die 33-Jährige überzeugt von ihrem Konzept.

Im Jahr 2017 war Anna wegen Betrugs verhaftet und 2019 zu einer Haftstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt worden. Nach knapp 18 Monaten durfte sie laut The New York Times gegen eine Zahlung von umgerechnet 9.000 Euro Kaution und unter strengen Auflagen die Einrichtung verlassen. Bei "Dancing with the Stars" wäre Anna nicht die erste verurteilte Kandidatin. Vor ihr tanzten bereits die Rapperin Lil Kim, der Komiker Tommy Chong und der Entertainer Steve-O (50)– und das, obwohl sie schon einmal im Gefängnis saßen.

