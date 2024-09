Comeback? So ist aktueller Stand bei Kathi Wagener und Kevin

Hinter Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) liegen turbulente Monate: Kurz nach der Taufe ihres kleinen Sohnes verkündeten die einstigen Are You The One?-Teilnehmer ihre Trennung. Da sich das einstige Paar dann aber doch wieder annäherte, entstanden Spekulationen um ein mögliches Liebes-Comeback. In einer Instagram-Fragerunde spricht die Blondine nun Klartext und verrät, wie die Lage zwischen ihr und Kevin ist. "Ruhig und schön", schwärmt Kathi, macht aber dabei schnell deutlich: "Nein, wir sind nicht wieder zusammen."

Mit dem Liebes-Aus scheinen die beiden ziemlich positiv umzugehen. Für ihre zwei gemeinsamen Kinder ziehen die 29-Jährige und ihr Ex-Freund offenbar weiterhin an einem Strang. "Ich genieße die Zeit zusammen mit ihm und mit den Kindern, aber für eine Beziehung reicht es nicht", verrät Kathi und fügt hinzu: "Wir sehen uns aber fast täglich und das ist auch gut so."

Kathi und Kevins Beziehung ging durch viele Höhen und Tiefen. Den Anfang nahm ihre Liebesgeschichte in der ersten "Are You The One?"-Staffel. Nach den Dreharbeiten wurde ihr junges Glück durch die Geburt ihrer beiden Söhne gekrönt: Leo und Mariano. Ende Mai verkündete Kevin dann überraschend die Trennung im Netz: "Kathi und ich sind und werden kein Paar mehr. Daraus nichts mehr." Laut ihm soll Kathi sich wohl einen Fehltritt geleistet haben.

