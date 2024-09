Ist Prinz Harry auf Solo-Events ohne Meghan etwa nervös?

Prinz Harry (39) steht vor einem aufregenden neuen Abenteuer ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan (43). Der Rotschopf wird im September ohne sie nach New York City reisen, um viele wichtige Termine wahrzunehmen. Die Adelsexpertin Jennie Bond erklärt gegenüber OK!, dass die alleinige Reise nervenaufreibend für den Sohn von König Charles (75) sein könnte: "Harry hat in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie nervös er vor königlichen Auftritten war, also kann es sein, dass er immer noch nervös ist, und ich bin mir sicher, dass es leichter ist, wenn Meghan bei ihm ist."

Es stehen wichtige Termine an. So wird er unter anderem das Event Climate Week besuchen. Besonders bedeutend während seines Aufenthalts vom 22. bis 29. September wird seine Teilnahme an einer Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum des Diana Awards sein. Anscheinend gefällt es Harry, dass Meghan viel Aufmerksamkeit auf solchen öffentlichen Events bekommt – kann er so von sich selbst ablenken? "Er scheint keinen Neid auf die Aufmerksamkeit zu haben, die seine Frau erhält. [...] Er wirkt unglaublich stolz auf sie", verrät Jennie im weiteren Interview.

Es ist selbstverständlich nicht das erste Mal, dass Harry ohne Meghan unterwegs ist. Da sie zwei gemeinsame Kinder haben, bleibt die ehemalige Schauspielerin oftmals mit dem Nachwuchs zu Hause, während der 39-Jährige öffentliche Auftritte absolviert. Zuletzt reiste er allein nach Großbritannien, um auf die Beerdigung seines Onkels zu gehen. Dort traf er nicht nur auf die Familie seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36), sondern auch auf seinen Bruder William (42) – wie The Sun berichtete. Beobachtern zufolge hielten die Brüder jedoch Abstand zueinander, was erneut Spekulationen über ihre angespannte Beziehung nähren könnte.

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry im August 2024

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung von Königin Elizabeth, 2022

