Nikki Bella nach Verhaftung von Artem ohne Ehering gesichtet

Nikki Bellas (40) Ehemann wurde diese Woche wegen häuslicher Gewalt Artem Chigvintsev (42) festgenommen. Nur zwei Tage nach der Verhaftung ihres Ehemanns zeigt sich die ehemalige Wrestlerin nun ohne ihren Ehering und deutet damit an, dass zwischen ihr und Artem nach dem Vorfall nun wohl alles aus ist. Fotos, die E! News, zeigen sie am Samstag an einem Flughafen – auf den Bildern wirkt sie gelassen und gut gelaunt, während sie ihr Gepäck trägt und sich um ihren Sohn Matteo kümmert. Besonders, dass sie keinen Ring mehr trägt, fällt dabei aber auf.

Aber was ist eigentlich vorgefallen? Am vergangenen Freitag sollen Artem und Nikki zu Hause eine Auseinandersetzung gehabt haben. Wie aus dem Notruf, der TMZ vorliegt, hervorgeht, soll die 40-Jährige ihren Mann dabei mit Schuhen beworfen haben. Was zwischen den beiden noch passiert ist, ist unklar. Der Tänzer wurde nach Eintreffen der Polizei in Gewahrsam genommen, da es "offensichtliche Verletzungen" bei Nikki gegeben habe und daraufhin wegen Verletzung eines Ehepartners oder Mitbewohners angeklagt. Nach der Zahlung einer Kaution in Höhe von umgerechnet knapp 22.400 Euro wurde er allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. Die örtliche Polizeibehörde erklärte gegenüber E! News, dass es übliche Praxis sei, eine Verhaftung wegen häuslicher Gewalt vorzunehmen, wenn sichtbare Verletzungen oder glaubwürdige Augenzeugenberichte vorliegen.

Nikki und Artem sind bereits seit einigen Jahren zusammen. 2020 hatten sie ihren gemeinsamen Sohn Matteo auf der Welt willkommen geheißen. Alles wirkte perfekt – und interessanterweise teilten die beiden nur drei Tage vor der Verhaftung des 42-Jährigen liebevolle Nachrichten anlässlich ihres zweiten Hochzeitstags auf Instagram. Artem schrieb: "Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe. Ich kann mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Du bist mein Ein und Alles." Nikki ergänzte mit einem bewegenden Zitat aus Elvis Presleys (✝42) "Can't Help Falling In Love": "Ich werde nie vergessen, wo ich war, als ich Jesus nach Artem fragte." Trotz der jüngsten Ereignisse hat sich das Paar öffentlich nicht weiter zu der Situation und ihrer Beziehung geäußert. Nikkis Vertreter bat lediglich um Privatsphäre für sie und ihre Familie in dieser schwierigen Zeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Bella, Ex-Wrestlerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nikkigarcia Tänzer Artem Chigvintsev, Wrestlerin Nikki Bella und ihr gemeinsamer Sohn Matteo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de