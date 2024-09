Daniela Katzenberger verbietet Tochter eigenen YouTube-Kanal

Daniela Katzenberger (37) und ihre Tochter Sophia Cordalis (9) sind ein Herz und eine Seele. Kein Wunder, dass die Kleine bereits darüber nachdenkt, karrieretechnisch in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama zu treten. Im Interview mit Gala verrät Daniela, was sie von den Plänen ihrer Tochter hält. "Sophia wünscht sich einen eigenen YouTube-Kanal, aber das halten wir noch zurück", stellt die Katze klar und ergänzt lachend: "Wenn sie ein zweistelliges Alter erreicht hat, können wir noch mal darüber reden – und damit meine ich mit 18."

Sophia habe schon mehrfach den Wunsch geäußert, ihre "eigenen Sachen machen" zu dürfen. Laut Daniela sei der Grund dafür, dass die Neunjährige seit dem Tag ihrer Geburt schon diverse TV-Produktionen miterlebt habe. "Es haben auch schon viele Sender Interesse an ihr, sie bekommt sehr viele TV-Anfragen, aber wir halten es noch sehr zurück", offenbart Daniela und erklärt: "Wenn sie bei uns in der Sendung dabei ist, ist es kein Thema, aber dass sie eigene TV-Formate macht, da sind wir noch sehr vorsichtig."

Daniela und ihr Mann Lucas Cordalis (57) durften die kleine Sophia im Jahr 2015 auf der Welt begrüßen. Seither ist sie der ganze Stolz ihrer Eltern und taucht auch immer wieder auf den Social-Media-Accounts der beiden auf. Auch in der Realityshow "Daniela Katzenberger", in der sich alles um das Leben der Familie dreht, ist Sophia immer wieder Thema. So musste die 37-Jährige in einer Folge erschrocken feststellen: "Mein größter Albtraum ist wahr geworden, Sophia hasst Rosa." Daniela vermutete, dass sie selbst schuld an der neuen Abneigung ihres Mini-Mes ist, da sie in der Vergangenheit mit der Farbe übertrieben habe.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger, Juni 2022

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia im August 2024

