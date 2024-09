Erste Einblicke: Heidi Klum teasert ihr Halloween-Kostüm an

Heidi Klum (51) hat bereits erste Hinweise auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm gegeben. Auf Instagram teilt die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin einen kurzen Clip, der eine runde, modellierte Form zeigt – ähnlich einem Panzer, mit aufgesetzten Spitzen und zwei Beinlöchern. "Heidi-Halloween beginnt, Form anzunehmen", schreibt das Model verheißungsvoll und fügt dem Post zwei Geist-Emojis hinzu. Die Vorfreude auf das gruselige Großereignis kann damit offiziell beginnen.

Zusätzlich zu dem Teaser des Panzers gab es auch ein Foto eines Glasauges mit dem Hinweis: "Ich sehe einen Hinweis auf das, was am 31. Oktober kommen wird." Die 51-Jährige verriet bereits, dass es sich auch dieses Jahr um ein Partnerkostüm mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) handle. In der Vergangenheit erschien das Paar beispielsweise als Fiona und Shrek sowie als glitzernder Pfau mit XXL-Pfauenei. Es bleibt spannend, was das kreative Duo in diesem Jahr darstellen wird. Eines ist sicher: Heidis Kostüme sind stets richtige Hingucker, die jedes Jahr für große Begeisterung sorgen.

Heidis Halloweenpartys sind legendär – und seit 2000 ein jährliches Highlight, zu dem unzählige Promis geladen sind. Ihre Liebe zu Halloween und die detaillierte Vorbereitung werden jedes Jahr deutlich. Sie fängt bereits am 1. November an, für das nächste Jahr zu planen, und mehrere Kostümbildner arbeiten monatelang daran, ihre Ideen in atemberaubende Kostüme umzusetzen. Die Blondine wurde 2018 von der Halloween Association sogar offiziell zur "Queen of Halloween" ernannt und hat sich in den vergangenen Jahren in Figuren wie Kleopatra, einen bunten Schmetterling oder eine Krähe verwandelt. Das Rätselraten um ihren Look endet aber immer erst in der Halloween-Nacht, bis dahin bleibt ihr Outfit ein gut gehütetes Geheimnis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party im Jahr 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch schon auf Heidis Halloween-Kostüm? Ja, und wie – ich bin schon total gespannt! Na ja, ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de