Jugendlich in Venedig: Ließ Brad Pitt etwas was machen?

Brad Pitt (60) gehört seit vielen Jahren zu den absoluten Frauenschwärmen Hollywoods – fast genauso lange kursieren Gerüchte, dass der Schauspieler bei seinem guten Aussehen etwas nachgeholfen hat. Auch bei den Filmfestspielen in Venedig glänzt Brad wieder mit seinem jugendlichen Charme. Dass das nur durch einen gesunden Lebensstil und die genetische Veranlagung kommt, glaubt der Beauty-Doc Bruce Reith aber nicht. "Wenn man sich die aktuellen Bilder von ihm aus Venedig ansieht, fällt sofort seine strahlende, glatte Haut auf", stellt der Mediziner im Bild-Interview fest. Er vermutet dahinter einen ganz bestimmten Eingriff: "Wahrscheinlich hat er, wie viele seiner Kollegen, sogenannte Exosome eingesetzt. Das sind Botenstoffe, die aus Stammzellen der Plazenta gewonnen werden und den Alterungsprozess der Haut verlangsamen."

Das scheint aber noch nicht alles zu sein, womit Brad sich möglicherweise aufhübschte. Unter anderem vermutet Dr. Reith, dass zusätzlich Filler und Hyaluronsäure zum Einsatz gekommen sind. Damit könne man einen "Lifting-Effekt" und die "markante Kieferlinie" erzeugen. Doch das Ergebnis sei gelungen, so der Fachmann – der Hollywoodstar sehe nach wie vor natürlich junggeblieben aus. "Die Zornesfalte, Krähenfüße und Stirnfalten sind unverändert. Er will sein markantes Erscheinungsbild erhalten und gleichzeitig subtil optimieren", lautet Dr. Reiths Fazit. Brad scheint sich also lediglich ein paar auffrischender Hilfsmittel bedient zu haben und sieht somit immer noch seinem Alter entsprechend aus.

Zu Beginn des Jahres wurde allerdings vermutet, dass Brad ein wenig mehr als nur ein paar kleine Eingriffe machen ließ. Auf TikTok behauptete der Schönheitschirurg Dr. Jonny Betteridge, dass ein besonders teures Facelift der Grund für sein Aussehen sei. Dabei soll es sich angeblich um eine OP handeln, die rund 117.000 Euro gekostet haben mag. Gegenüber The Sun schloss sich dem eine erfahrene Dermatologin an. "Ein derartiges Lifting des Gesichts und der Konturen, vor allem im mittleren und unteren Gesichtsbereich, kann man mit nicht-chirurgischen Methoden nicht erreichen", behauptete sie. Ob an den Behauptungen wirklich etwas dran ist, ist nicht bekannt. Das Geheimnis seiner äußeren Erscheinung behält Brad nämlich für sich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney und Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Brad hat mit Beauty-Eingriffen nachgeholfen? Ja, das kann man deutlich sehen! Nee, ich denke, er achtet einfach auf sich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de