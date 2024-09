Langweilig? So fanden die Fans die "Ex on the Beach"-Staffel

Die diesjährige Staffel von Ex on the Beach endete nun nach 18 Folgen und hinterlässt viele ihrer Zuschauer enttäuscht. Unter einem Beitrag auf der offiziellen Instagram-Seite der Datingshow äußerten sich zahlreiche Fans erleichtert über das Ende der Sendung. Stimmen wie "Endlich vorbei. Da war in den vergangenen vier Wochen schon die Luft raus" und "Die langweiligste Staffel ever hat endlich ein Ende. Klassenfahrt vorbei" zeichnen eine klare Meinung ab. Viele Zuschauer hatten die Staffel in den letzten Wochen als ermüdend empfunden und waren deshalb heilfroh, dass das Finale endlich gelaufen ist.

Zahlreiche Nutzer äußern sich vor allem bezüglich des Unterhaltungswerts der Staffel negativ. So reihen sich weitere kritische Kommentare wie "Das Finale war sehr unbefriedigend" und "War eine langweilige Staffel, vor allem weil die Interessantesten so früh herausgeworfen wurden" unter den Netzbeitrag ein. Ein weiterer Nutzer bemängelt die fehlende Tiefe der Beziehungen in der Reality-Show: "Hoffe, nächstes Mal wieder mehr echte Bindungen, nicht diese Klassenfahrt-Vibes." Es wird deutlich, dass die Zuschauer von den gezeigten Konflikten und Romanzen nur wenig begeistert waren und sich mehr erhofft hätten.

Auch der Staffelausgang brachte wohl nicht allzu große Überraschungen mit sich. Abdu und Jessi, bekannt aus Temptation Island, sahen keine gemeinsame Zukunft mehr, da der Schmerz zwischen ihnen noch zu groß war. Auch Donel und Uzoma entschieden sich gegen ein Liebescomeback. Juliette und Barkin sowie Eric und Aline wollten da weitermachen, wo sie in der Villa aufgehört hatten, und entschieden sich, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Auch zwischen Elli und Phillip hat es zuletzt wieder gefunkt. Ob diese aufblühenden Beziehungen nach der Zeit in Mexiko Bestand haben, erfahren die Fans schon heute Abend beim Wiedersehen auf dem offiziellen YouTube-Kanal von RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Jessi Accit und Abdu Karakuyu, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / barkin_cmrt Juliette und Barkin, "Are You The One?"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Fandet ihr die diesjährige "Ex on the Beach"-Staffel auch so langweilig? Ja, total! Ich kann mich der Fan-Meinung im Netz nur anschließen. Nee, ich fand die Staffel total spannend. Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de