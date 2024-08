Farmleben: Kourtney Kardashian und Travis posieren mit Waffe

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) verbringen das Ende ihres Sommers auf einer idyllischen Farm. In einem neuen Instagram-Beitrag teilt die Reality-TV-Ikone intime Einblicke in ihren ländlichen Ausflug mit dem Musiker. Besonders auffällig ist dabei ein Schnappschuss, auf dem die Familienmama ihren mit einem großen Gewehr bewaffneten Ehemann umarmt, während ihr Golden Retriever friedlich vor ihnen sitzt. Mit der Waffe hat das Paar aber nichts Böses vor. "Stell dir vor, du lebst auf einer Farm, adoptierst einen Hund und schießt zum Spaß auf Tontauben", erklärt die Beauty in der Bildunterschrift.

Ihre Flucht aufs Land folgt auf eine aufregende Zeit, in der Kourtney ihren Mann nach Großbritannien zu einem Festival begleitete, auf dem seine Band Blink182 auftrat. Nun suchen Kourtney und Travis auf dem Land offenbar Erholung. In weiteren Fotos sind noch mehr Einblicke in ihr kurzzeitiges Leben auf der Farm zu sehen. Unter anderem leisten ihnen offenbar Schweine, Schwäne und Enten auf dem Grundstück Gesellschaft. Neben einem gemütlichen Lagerfeuer scheinen sich die beiden auch hin und wieder die Gegend mit Fahrrädern zu erkunden. Die US-Amerikanerin präsentiert sich passend zum ländlichen Setting mit einem Bandana und schwarzen Lederstiefeln.

Kourtney, die auch drei ältere Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (41) hat, hat schon öfter tiefe Einblicke in ihr Privatleben gewährt. In ihrer Realityshow "The Kardashians" hatte sie offen über die Notwendigkeit eines Notkaiserschnitts aufgrund einer seltenen Erkrankung bei ihrem Sohn Rocky gesprochen. Ihrem jüngsten Spross und dem Rest der Familie wolle die mehrfache Mama nun ihre ganze Zeit widmen. "Ich bin dankbar dafür, dass ich nicht darauf angewiesen bin, mich sofort wieder in die Arbeit zu stürzen. Ich möchte mein Kind komplett aufziehen und eine zu Hause bleibende Mutter sein", erklärte sie in einer Episode.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

