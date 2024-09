Zum Vatertag: Keith Urban von Tochter in Sydney überrascht

Keith Urban (56) und Nicole Kidmans (57) jugendliche Tochter Faith Margaret hat unglaubliche Anstrengungen unternommen, um ihren Papa am australischen Vatertag zu überraschen. Während Nicole mit glanzvollen Auftritten bei den Filmfestspielen von Venedig und der Londoner Premiere von "The Perfect Couple" beschäftigt war, kehrte der Sänger für das Wochenende nach Sydney zurück – doch allein war er dort nicht. Die 13-Jährige, die jüngere Tochter des Paares, reiste extra aus den USA an, um diesen besonderen Tag mit ihrem Vater zu verbringen. In ihrer Heimat sei sie wegen des US-amerikanischen Labor Days über das Wochenende freigestellt, wie Keith in der "The Kyle & Jackie O Show" verriet.

Die Show-Moderatorin zeigte sich von dem Jetset-Leben von Faith ganz beeindruckt. "Was für Jetsetter, die das können!", meinte sie begeistert. Doch für Keith und seine Familie scheint das Reisen zum Alltag zu gehören. Amüsiert erzählte der "Blue Ain't Your Color"-Interpret: "Vor langer Zeit sagte ich zu jemandem: 'Ich muss nächste Woche mal eben schnell nach Australien reisen.' Der andere meinte: 'Moment mal, hast du gerade gesagt, du musst mal eben schnell nach Australien fliegen?' Und dann: 'Du weißt, dass du viel reist, wenn du sagst, du musst mal eben schnell nach Australien fliegen...'"

Keith ist in seiner Kindheit in Queensland, Australien, auf einer Farm aufgewachsen. Nachdem er in den frühen 1990er-Jahren in der Musikbranche Fuß gefasst hatte, zog er in die USA nach Nashville, um seine Karriere als Country-Star dort weiter aufzubauen. Nebenher hat er sich in der Hauptstadt von Tennessee sein Leben aufgebaut – seine zwei Töchter Sunday Rose und Faith Margaret sind dort geboren worden und aufgewachsen. Doch neben Nashville fühlt sich die Familie auch in Los Angeles, New York und Brisbane zuhause.

Getty Images Faith, Sunday Rose, Nicole Kidman und Keith Urban bei den Olympischen Spielen 2024

Getty Images Keith Urban, Faith Margaret (3. v.l.), Sunday Rose (4. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

